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У музеї "Голоси мирних" вийшла історія вбитої окупантами вчительки з Бучі

У музеї "Голоси мирних" вийшла історія вбитої окупантами вчительки з Бучі  (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Під час окупації росіяни вбили вчительку початкових класів у школі Бучі Тетяну Шипило разом із сином та чоловіком. Вбили за те, що вони - українці.

Наталя, мама учня Тетяни Іванівни, розповіла історію вчительки та її сім’ї музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

"Здавалося, що все зло, яке є у світі, прийшло туди. Окупанти вихвалялися тим, що вбили "сім’ю бандерівців"... Усі батьки, всі діти дуже любили Тетяну Іванівну. Це була друга мама... Ми знали, що коли приводимо дітей до школи, вони в безпеці. Вона привчила їх любити українське: мову, одяг, наші пісні", - згадує Наталя у розмові з актором та ведучим Олексієм Сухановим, амбасадором музею.

Батьки учнів знали, що на вулиці, де мешкала вчителька разом із родиною, було пекло. Після 18 березня 2022 року зв’язок з Тетяною Іванівною обірвався. Згодом Наталя та інші сім’ї дізналися, що неподалік від будинку родини Шипило біля дитячого майданчика знайшли обгорілі тіла.

"Ми маємо про це говорити. Це дуже боляче... Але якщо не будемо говорити, то це означатиме, що ми змирилися", - упевнена Наталя. 

Її історія увійде до музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова - це найбільший архів історій мирних жителів України, які стали жертвами або свідками війни.

Розкажіть свою історію на порталі https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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Буча