Мутировавший коронавирус в Украине: врач назвал симптомы первого пациента

Новый штамм коронавируса из Британии VUI-202012/01, что распространяется гораздо быстрее, был выявлен у заробитчанина из Ужгорода, который переболел в Украине, но проживает постоянно в Чехии.

Врач из Закарпатья Виктор Петров рассказал о симптомах пациента, пишет Obozrevatel.

По словам медика, это молодой 24-летний мужчина. Он вернулся в Ужгород на непродолжительное время. И здесь у него проявились первые симптомы. При этом течение болезни у пациента было легким.

"Это пациент молодого возраста, 24-летний. Он обратился с легкими симптомами коронавирусной инфекции, его форму диагностировали как легкую. Лихорадки не было, никаких проблем. Мужчина почти не лечился, его лечили только симптоматически", - рассказал врач.

Виктор Петров уточнил, что молодой человек по приезду в Украину обратился с симптомами к семейному врачу. Но ПЦР-тест показал отрицательный результат. После чего парень вернулся на работу в Чехию.

"После этого мы получили информацию о том, что у него было подозрение на новый штамм коронавирусной инфекции, и его взяли на мониторинг в Чешской Республике. Потом мужчина проинформировал меня, что его начали расспрашивать санитарные органы этой страны, откуда он вернулся и так далее", - добавил медик.

Ранее эксперты рассказали все, что известно о новом штамме коронавируса VUI-202012/01, и почему он опасен.

Напомним, что первый пациент, заболевший новым штаммом был выявлен в Ужгороде. Мужчина подхватил новую болезнь в начале декабря.