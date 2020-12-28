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Мутировавший коронавирус в Украине: врач назвал симптомы первого пациента

Понедельник 28 декабря 2020 14:18
Мутировавший коронавирус в Украине: врач назвал симптомы первого пациента
Коронавирус из Британии в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Новый штамм коронавируса из Британии VUI-202012/01, что распространяется гораздо быстрее, был выявлен у заробитчанина из Ужгорода, который переболел в Украине, но проживает постоянно в Чехии.

Врач из Закарпатья Виктор Петров рассказал о симптомах пациента, пишет Obozrevatel.

По словам медика, это молодой 24-летний мужчина. Он вернулся в Ужгород на непродолжительное время. И здесь у него проявились первые симптомы. При этом течение болезни у пациента было легким.

"Это пациент молодого возраста, 24-летний. Он обратился с легкими симптомами коронавирусной инфекции, его форму диагностировали как легкую. Лихорадки не было, никаких проблем. Мужчина почти не лечился, его лечили только симптоматически", - рассказал врач.

Виктор Петров уточнил, что молодой человек по приезду в Украину обратился с симптомами к семейному врачу. Но ПЦР-тест показал отрицательный результат. После чего парень вернулся на работу в Чехию.

"После этого мы получили информацию о том, что у него было подозрение на новый штамм коронавирусной инфекции, и его взяли на мониторинг в Чешской Республике. Потом мужчина проинформировал меня, что его начали расспрашивать санитарные органы этой страны, откуда он вернулся и так далее", - добавил медик.

Ранее эксперты рассказали все, что известно о новом штамме коронавируса VUI-202012/01, и почему он опасен.

Напомним, что первый пациент, заболевший новым штаммом был выявлен в Ужгороде. Мужчина подхватил новую болезнь в начале декабря.

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