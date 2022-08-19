"Мусорами не становятся, а рождаются": видео, где муниципальная варта "воюет" с бабушкой, разозлило украинцев

На кадрах видео видно, что представители муниципальной варты, молодой парень и девушка, забрали у бабули ее нехитрые товары - ведерко с ягодами, пакет с яблоками и несколько маленьких горшков с комнатными цветами.

Люди кинулись на защиту пенсионерки и потребовали вернуть товар. Они объясняли, что женщине 80 лет и она торгует на рынке не от хорошей жизни, а чтобы заработать на хлеб. Но представители муниципальной варты ссылались на закон.

В какой-то момент бабуля попыталась забрать свои пакеты из багажника машины, но муниципалы ее оттеснили, а люди вокруг кинулись ее защищать.

"Луцкие муниципалы с бабулями воюют, которым по 80 лет. Так относится и к своим родителям, то они разве чем-то отличаются от орков?" - прокомментировал видео автор.

Осторожно! В видео есть ненормативная лексика!

Видео вызвало возмущение и среди пользователей интернета. Люди отмечают, что если бабуля и нарушила что-то, то зачем же у нее забирать ее товар, можно сделать предупреждение.

Ужас… Когда такое делают со стариками. Предупреждение сделай, но забирают ведро. Для чего этот хайп в войну?

Стыд и позор за такое… война со старенькими бабулями. А те, кто паленое курево продает на каждом шагу, то им пофиг. Это ж не у бабки последнюю копейку забрать!

И горшочки с фиалками…это ужас… Свои же…

И это в то время, когда большинство выживает, как может…

Что это такое? Вам не с кем воевать, кроме как с бабульками, которые живут на пенсию как злыдни? С такой вартой и орков не надо

Мусорами не становятся, а рождаются. Плохая генетика. Надо при приеме на работу справку требовать, что до 5-го колена в роду не было мусоров. Если есть - только на грязные работы.

В комментариях также отметили, что муниципальная варта не имеет полномочий, чтобы выписывать штрафы, так как закон о ней, так и не приняли. И по сути муниципальная варта не может никого оштрафовать, так как она сама вне закона.

Также стоит отметить, что муниципальная варта подчиняется властям города, а не полиции.