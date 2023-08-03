Не мучайте себе. Дієтолог розповіла, як приборкати голод на схудненні

Не порівнюйте себе з іншими

Оберіть свій темп зниження ваги, який буде комфортним для вас. Якщо не будете дослухатися до себе, то швидко вигорите та зрештою не досягнете мети. Пам'ятайте, що зовнішній вигляд і здоров'я - це суто індивідуальні речі, і ви не повинні на когось рівнятися в цих питаннях.

Встановіть режим харчування

Зазвичай понаднормова кількість калорій береться саме з перекусів, адже основні прийоми їжі часто й так є досить ситними. Деякі дослідження стверджують, що і занадто часті перекуси, і завеликі проміжки часу між трапезами можуть негативно впливати на контроль апетиту. Тому намагайтеся дотримуватися триразового харчування з одним перекусом на день, якщо він вам потрібен.

Споживайте клітковину

Саме вона дає організму хороше відчуття ситості та може знижувати рівень апетиту. Клітковина впливає на мікробіом - головний метаболічний орган - і зменшує бажання з'їсти більше. А ще вона може надовго наситити організм, що також добре впливає на ваш апетит.

Контролюйте рівень жирів

Найчастіше саме вони спричиняють підвищений апетит і появу зайвої ваги, але разом із тим жири мають велику користь для здоров'я людини. Тому контролюйте їхню кількість у своєму раціоні та обирайте жири з риби, авокадо та горіхів. Адже саме жири стимулюють синтез гормонів, які можуть зменшувати апетит.

Їжте вуглеводи

Майже завжди їх прибирають із раціону для схуднення, але без вуглеводів існує вища ймовірність, що ви частіше будете голодним. Люди, які додали у своє харчування каші, коренеплоди, бобові, ягоди та фрукти, мають менший апетит і тому втрачають вагу.