Ваш мозок може "зламатися". Вчені попередили про негативний вплив контенту для дорослих

Про перегляд інтимного контенту зазвичай говорять або занадто обережно, або з табуйованим осудом. Але за останні роки науковці по всьому світу почали системно досліджувати вплив такого контенту на психіку та мозок людини. І висновки - не надто втішні.

Як перегляд контенту для дорослих впливає на мозок людини та чим це загрожує, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Conversation.

Як порнографія впливає на мозок людини

Контент для дорослих (а ми маємо на увазі еротику та порнографію) був присутній протягом всієї історії людства у різних формах: стародавнє мистецтво, скульптури, картини, статуетки та багато іншого - і до сучасних модернізованих кінофільмів, цілих сайтів у мережі.

Протягом останніх десятиліть було зафіксовано збільшення у рази використання такого контенту через розвиток технологій і доступності.

Певний час вчені навіть не замислювалися над тим, а як такий контент здатен впливати на мозок людини. Контент для дорослих, який призначений для посилення сексуального збудження або задоволення, може служити багатьом цілям.

Користувачі можуть шукати задоволення, вважати це цікавим способом боротьби з нудьгою або користуватися, бо вони пригнічені або напружені, чи хочуть втекти від своїх почуттів.

За даними статистики, порнографія - звичайна справа у сучасному світі, бо ще у 2018 році 91,5% чоловіків та 60,2% жінок відповіли, що споживали такий контент протягом останнього місяця.

Що цікаво, проблематичне захоплення порнографією та звикання до неї не вказані в довіднику, який використовується для діагностики психічного здоров'я. Однак така прив'язаність може бути дуже шкідливою для багатьох людей з точки зору їхньої поведінки, стосунків та їх психічного та фізичного благополуччя.

У 2015 році дослідження виявило, що часте переглядання порнографії пов'язане зі зменшенням об'єму сірої речовини в частині системи винагород мозку, відповідальних за мотивацію та прийняття рішень.

Тобто, мозок поступово адаптується до постійного стимулу, вимагаючи все більш інтенсивних вражень для досягнення того ж рівня задоволення.

Ймовірно, це є результатом слабкого зв'язку між префронтальною корою - частиною мозку, яка приймає рішення, та винагородою, оскільки споживається більше контенту. Це призводить до збільшення тяги та імпульсивності.

Звикання виникає швидко і починає диктувати правила

Наступне дослідження, проведене у 2016 році, показало, що 49% стикалися з переглядом контенту, який раніше їм не був цікавий або який вони вважали огидним.

Оскільки порнографія може впливати на зміни у мозку та подальші реакції задоволення, користувачі можуть з часом відчути потребу шукати більш екстремальний вміст. І це прагнення, спрямоване на перевищення хімії мінливого мозку, може призвести до зриву в житті людини, часто в особистому житті.

Інше дослідження показало, що надмірне споживання порнографії призводить до проблем у сексуальному житті. Це може проявлятися у вигляді еректильної дисфункції, зниженні сексуального бажання та емоційного відчуження від партнера.

Як контент для дорослих руйнує життя молоді та підлітків

Новіші дослідження показують, що щороку збільшується кількість молодих людей, які звертаються за допомогою через сексуальні проблеми, пов'язані з переглядом порнографії.

У 2022 році вчені з'ясували, що 73% підлітків у віці від 13 до 17 років вже мають досвід перегляду контенту для дорослих, і багато хто - вже з 13 років, і 15% зізналися, що мали такий досвід у віці 10 років.

Ранній доступ до такого контенту може впливати на формування уявлень про сексуальність та стосунку, а також сприяти розвитку залежності. У 2005 році в подібному дослідженні було всього 42% тих, хто вже стикався з таким контентом у підлітковому віці.

Під час дослідження 2021 року, яке вивчало зв'язок між використанням порнографії та сексуальною дисфункцією у чоловіків від 18 до 35 років, з'ясувалося, що понад 20% сексуально активних учасників мають певний ступінь еректильної дисфункції.