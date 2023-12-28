"Мозок дитини мертвий". Син відомого музиканта впав у кому після видалення молочних зубів: деталі

Відомий музикант та бандурист Віктор Пашник розповів про жахливу ситуацію. Його маленький син Велес опинився у комі після операції по видаленню молочних зубів. Чоловік та його дружина не знають, що їм робити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Facebook-сторінки Пашника.

З чого усе почалося

"21 добу наш неймовірний синочок у комі. Йому констатовано смерть мозку… Через неналежне видалення молочних зубів. Наше з дружиною життя розділилось на до і після того злощасного дня, 8 грудня, коли дружина Маріанна з сином Велесом пішли до клініки ТОВ "ОРІ ГРУП" (Ori-Dent), аби видалити два молочні зубчики", - розповів чоловік.

З його слів, "працівники стоматологічного центру запропонували провести оперативне втручання по видаленню молочних зубів під загальною анестезією". У день операції дитина "дуже протестувала" та не давала надягнути на себе маску.

Син бандуриста (фото: facebook.com/viktor.pashnyk)

Тоді, як стверджує батько хлопчика, лікар-анестезіолог одягала маску "силоміць". Матір дитини це бачила та просила усе припинити, але, за словами Пашника, "анестезіолог не послухала і продовжувала притискати маску", після чого син заснув. Потім почалася операція, але згодом почалася "метушня", приїхали бригади невідкладної допомоги.

"До дружини вийшов медичний директор ТОВ "ОРІ ГРУП", який повідомив, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити, і що дитину переводять в реанімаційне відділення ВП "Лікарня святого Миколая" КНП "ТМО №1 м. Львова". Вже від лікуючого лікаря ВАІТ ВП "Лікарня святого Миколая" ми дізналися, що ситуація критична і що син перебуває у важкому стані", - додав музикант.

Родина Пашника (фото: facebook.com/viktor.pashnyk)

Що сказали лікарі

За словами Пашника, вже потім лікарі повідомили, що під час стоматологічної операції у хлопчика сталася "клінічна смерть і лікарі надто довго проводили реанімаційні заходи, що призвело до тяжкого стану дитини".

"Після чергового обстеження лікуючий лікар повідомив, що мозок дитини мертвий і його життя підтримують лише апарати. Станом на зараз ситуація щоразу погіршується і лікарі не дають жодного шансу нашому синові на життя, адже всі органи потроху відмирають", - розповів чоловік.

Нині дитина у комі (фото: facebook.com/viktor.pashnyk)

Що думають батьки

Артист написав заяву, вже порушено кримінальну справу, проводиться досудове розслідування. Але вбиті горем батьки досі не знають, що саме трапилося під час операції.

"Для нас і досі не зрозуміло, що треба було робити в операційній зі здоровою дитиною, щоб зараз він був в комі без шансів на життя. Коли заходимо в реанімацію і бачимо це безпомічне маленьке тільце, яке ще тримається за життя, що висить на волосинці, наше життя зупиняється. І серце розривається, що ми безпорадні допомогти нашому Сонечку", - додав чоловік.

Бандурист поділився, що він не знає, як пояснити двом донькам, що їхній братик може не повернутися додому.

Відомий музикант може втратити сина (фото: facebook.com/viktor.pashnyk)

"Не віддають найцінніше"

"Щоразу прокручуються слова медичного директора ТОВ "ОРІ ГРУП" Романа Ониська, який виправдовував лікарів, говорив, які ж вони молодці, що все вчасно зробили, реанімували, але ж це неправда, бо якби все було кваліфіковано і вчасно, то хіба наш син був би зараз на межі життя і смерті, хіба б лікарі констатували смерть мозку?!" - зазначив Пашник.

При цьому він додав, що "байдужість керівництва стоматологічного центру" до їхнього горя проявляється і в тому, що вони не віддають їм навіть зубки, які видалили дитині.

"Найцінніше, що в нас залишилося від нашого сина, два маленькі, видалені під час операції зубчики, які дорогі нам, адже вони нашого сина... Закликаємо всі органи влади не залишитись байдужими до нашої трагедії, бо за нашим випадком можуть бути інші трагедії… У державі - війна, але чи привід це не побачити таку неймовірно страшну історію: здорова дитинка на межі життя і смерті через видалення молочних зубів" - резюмував бандурист.

Повний допис музиканта (скріншот)