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Виникнуть проблеми зі шлунком. Доктор наук назвав дві дуже небезпечні для здоров'я риби

Фото: Яка риба небезпечна для здоров'я (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У деяких українських консервах може бути зовсім не та риба, що вказана на етикетці. А серед риб можуть продаватись і дуже некорисні для здоров'я.

Про це розповів доктор біологічних наук Леонід Горобець, пишуть "Факти".

Що не так з українськими рибними консервами

Справа в тому, що в консервах може бути не та риба, яка заявлена на етикетці.

"Кулінарні назви різних видів риб не у всіх випадках ідентичні науковим. Тому в консервну банку з написом, скажімо, "сардини в олії" нерідко кладуть оселедець, а "балтійські шпроти" роблять, наприклад, із хамси", - розповів учений.

Також Горобець зазначив, що часто у рибні консерви кладуть оселедець замість сардин.

"Якщо в банці з написом "Сардини" ви побачите товсті шматки риби, то будьте певні - це оселедець. Багато споживачів люблять консервовану кільку. Але не факт, що в банку буде саме кілька - в неї можуть покласти тюльку, шпроти, анчоуси, хамсу або якусь іншу дрібну рибку. У нашій країні та Європі це питання не регулюється законом. А от у США закон вимагає, щоб назви на етикетках відповідали науковим", - розповів він.

Яка риба може бути небезпечною для здоров'я

Експерт зазначив, що потрібно бути дуже обережними, купуючи масляну рибу та кларієвого сома.

"Слід бути обережними з масляною рибою, тому що вона дуже важко перетравлюється. Якщо ви з'їсте більше 100 грамів, можуть виникнути проблеми зі шлунком. Потенційно небезпечний кларієвий сом, хоча він і смачний. Небезпека полягає в тому, що риба витримує перенаселення та низький рівень гігієни у цистернах, де її вирощують", - повідомив Горобець.

"Тому в кларієвому сомі можуть у значній кількості накопичуватися токсини, а він все одно житиме. Але все залежить від виробника. Сом із сумлінних акваферм безпечний, смачний і поживний, з кустарних - небезпечний", - резюмував він.

Нагадаємо, що доктор наук розповів, у якому м'ясі найбільше токсинів.

Читайте також, як вибрати безпечні м'ясні консерви у магазині, щоб не отруїтися.

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