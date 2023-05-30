Виникнуть проблеми зі шлунком. Доктор наук назвав дві дуже небезпечні для здоров'я риби

Що не так з українськими рибними консервами

Справа в тому, що в консервах може бути не та риба, яка заявлена на етикетці.

"Кулінарні назви різних видів риб не у всіх випадках ідентичні науковим. Тому в консервну банку з написом, скажімо, "сардини в олії" нерідко кладуть оселедець, а "балтійські шпроти" роблять, наприклад, із хамси", - розповів учений.

Також Горобець зазначив, що часто у рибні консерви кладуть оселедець замість сардин.

"Якщо в банці з написом "Сардини" ви побачите товсті шматки риби, то будьте певні - це оселедець. Багато споживачів люблять консервовану кільку. Але не факт, що в банку буде саме кілька - в неї можуть покласти тюльку, шпроти, анчоуси, хамсу або якусь іншу дрібну рибку. У нашій країні та Європі це питання не регулюється законом. А от у США закон вимагає, щоб назви на етикетках відповідали науковим", - розповів він.

Яка риба може бути небезпечною для здоров'я

Експерт зазначив, що потрібно бути дуже обережними, купуючи масляну рибу та кларієвого сома.

"Слід бути обережними з масляною рибою, тому що вона дуже важко перетравлюється. Якщо ви з'їсте більше 100 грамів, можуть виникнути проблеми зі шлунком. Потенційно небезпечний кларієвий сом, хоча він і смачний. Небезпека полягає в тому, що риба витримує перенаселення та низький рівень гігієни у цистернах, де її вирощують", - повідомив Горобець.

"Тому в кларієвому сомі можуть у значній кількості накопичуватися токсини, а він все одно житиме. Але все залежить від виробника. Сом із сумлінних акваферм безпечний, смачний і поживний, з кустарних - небезпечний", - резюмував він.