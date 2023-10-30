UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Можуть викликати рак. В Україні виявили небезпечні сухофрукти з пестицидами

Фото: В Україні вироблялися небезпечні сухофрукти (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Одеська фірма хотіла експортувати до Польщі партію небезпечних сушених слив. У сухофруктах виявили пестициди, які викликають рак.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Держпродспоживслужбу на Одещині.

Що відомо про небезпечні сушені зливи

У сушених зливах, що їх експортувало одне з підприємств Одеси, виявили пестициди - біфентрин та новалурон.

Сушені сливи експортувалися з України відправником ТОВ "МОДЕСТ АГРО", вул. Середньофонтанська, 19-А, в Одесі до Польщі (імпортер: "MATEKO", Mateusz Olech, Poland).

У Держпродспоживслужбі закликали українців у разі виявлення зазначеного вантажу у зверненні терміново повідомити про це представників Головного управління в Одеській області.

Чим небезпечні пестициди

Біфентрин при великому вмісті у людей може викликати нудоту, біль у черевній порожнині, блювання, а в навколишньому середовищі є високотоксичним для риб, невеликих морських організмів, бджіл. Цей препарат є токсичним для людини і може викликати рак.

Що стосується новолурону, то він помірно токсичний для людини.

 

Раніше ми писали, що в Україну завезли каву, від якої можна впасти в кому.

А також повідомляли, що в Україну завезли небезпечний фрукт, який може "вбити" легені.

Читайте РБК-Україна в Google News
продукти