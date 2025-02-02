Як часто треба міняти домашні капці, щоб уникнути небезпечних захворювань

Домашні капці - це не лише зручне взуття для оселі, а й важливий елемент гігієни. Проте багато людей носять їх надто довго, не підозрюючи, що старі капці можуть стати розсадником бактерій і навіть спричинити проблеми зі здоров’ям.
Як часто треба змінювати домашнє взуття - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Фахівці рекомендують оновлювати капці кожні 6-12 місяців, залежно від матеріалу, частоти використання та індивідуальних особливостей організму.
Основні фактори, які впливають на термін служби капців:
Розсадник бактерій і грибків
У закритих та утеплених моделях накопичується волога, що створює ідеальні умови для розмноження грибків і бактерій. Це може спричинити неприємний запах, подразнення шкіри та розвиток грибкових інфекцій.
Неправильне положення стопи
Зношені капці перестають забезпечувати належну підтримку. Це може призвести до плоскостопості, болю в суглобах і навіть проблем із поставою. Особливо важливо слідкувати за станом домашнього взуття людям із захворюваннями опорно-рухового апарату.
Ризик падінь і травм
Старі капці з тонкою або слизькою підошвою можуть стати причиною падінь і забоїв. Особливо це небезпечно для дітей та людей похилого віку.
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В матеріалі використані джерела - InTime, BestLife.