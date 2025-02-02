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Як часто треба міняти домашні капці, щоб уникнути небезпечних захворювань

Фото: Як часто треба міняти домашнє взуття (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Домашні капці - це не лише зручне взуття для оселі, а й важливий елемент гігієни. Проте багато людей носять їх надто довго, не підозрюючи, що старі капці можуть стати розсадником бактерій і навіть спричинити проблеми зі здоров’ям.

Як часто треба змінювати домашнє взуття - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Як часто потрібно міняти домашні капці?

Фахівці рекомендують оновлювати капці кожні 6-12 місяців, залежно від матеріалу, частоти використання та індивідуальних особливостей організму.

Основні фактори, які впливають на термін служби капців:

  • Матеріал - синтетичні тканини швидше накопичують бактерії, тоді як натуральні (бавовна, шерсть) краще вентилюються.
  • Гігієна ніг - якщо у вас підвищена пітливість або грибкові інфекції, капці слід міняти частіше.
  • Зношення - якщо підошва стерта, а тканина втратила форму, капці вже не забезпечують достатньої підтримки стопі.

Чим небезпечні старі домашні капці?

Розсадник бактерій і грибків

У закритих та утеплених моделях накопичується волога, що створює ідеальні умови для розмноження грибків і бактерій. Це може спричинити неприємний запах, подразнення шкіри та розвиток грибкових інфекцій.

Неправильне положення стопи

Зношені капці перестають забезпечувати належну підтримку. Це може призвести до плоскостопості, болю в суглобах і навіть проблем із поставою. Особливо важливо слідкувати за станом домашнього взуття людям із захворюваннями опорно-рухового апарату.

Ризик падінь і травм

Старі капці з тонкою або слизькою підошвою можуть стати причиною падінь і забоїв. Особливо це небезпечно для дітей та людей похилого віку.

Ознаки, що пора змінити капці

  • Капці втратили форму та стали незручними.
  • Підошва стерлася або почала ковзати.
  • Появився неприємний запах, який не зникає навіть після прання.
  • На ногах з’являються подразнення, свербіж або лущення шкіри.

Як доглядати за домашнім взуттям, щоб воно довше служило?

  • Регулярне прання - якщо матеріал дозволяє, прати капці потрібно хоча б раз на місяць.
  • Просушування - залишайте їх у добре вентильованому місці після носіння.
  • Антисептична обробка - періодично дезінфікуйте капці антисептиком або розчином соди.
  • Заміна устілок - якщо модель дозволяє, міняйте устілки кожні кілька місяців.
  • Кілька пар на зміну - бажано мати дві пари капців і носити їх по черзі.

 

 

Раніше ми писали, як краще ходити вдома - босоніж чи в капцях?

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В матеріалі використані джерела - InTime, BestLife.

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