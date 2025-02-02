Як часто треба міняти домашні капці, щоб уникнути небезпечних захворювань

Домашні капці - це не лише зручне взуття для оселі, а й важливий елемент гігієни. Проте багато людей носять їх надто довго, не підозрюючи, що старі капці можуть стати розсадником бактерій і навіть спричинити проблеми зі здоров’ям.

Як часто треба змінювати домашнє взуття - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Як часто потрібно міняти домашні капці?

Фахівці рекомендують оновлювати капці кожні 6-12 місяців, залежно від матеріалу, частоти використання та індивідуальних особливостей організму.

Основні фактори, які впливають на термін служби капців:

Матеріал - синтетичні тканини швидше накопичують бактерії, тоді як натуральні (бавовна, шерсть) краще вентилюються.

- синтетичні тканини швидше накопичують бактерії, тоді як натуральні (бавовна, шерсть) краще вентилюються. Гігієна ніг - якщо у вас підвищена пітливість або грибкові інфекції, капці слід міняти частіше.

- якщо у вас підвищена пітливість або грибкові інфекції, капці слід міняти частіше. Зношення - якщо підошва стерта, а тканина втратила форму, капці вже не забезпечують достатньої підтримки стопі.

Чим небезпечні старі домашні капці?

Розсадник бактерій і грибків

У закритих та утеплених моделях накопичується волога, що створює ідеальні умови для розмноження грибків і бактерій. Це може спричинити неприємний запах, подразнення шкіри та розвиток грибкових інфекцій.

Неправильне положення стопи

Зношені капці перестають забезпечувати належну підтримку. Це може призвести до плоскостопості, болю в суглобах і навіть проблем із поставою. Особливо важливо слідкувати за станом домашнього взуття людям із захворюваннями опорно-рухового апарату.

Ризик падінь і травм

Старі капці з тонкою або слизькою підошвою можуть стати причиною падінь і забоїв. Особливо це небезпечно для дітей та людей похилого віку.

Ознаки, що пора змінити капці

Капці втратили форму та стали незручними.

Підошва стерлася або почала ковзати.

Появився неприємний запах, який не зникає навіть після прання.

На ногах з’являються подразнення, свербіж або лущення шкіри.

Як доглядати за домашнім взуттям, щоб воно довше служило?