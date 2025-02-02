Як часто треба міняти домашні капці, щоб уникнути небезпечних захворювань
Домашні капці - це не лише зручне взуття для оселі, а й важливий елемент гігієни. Проте багато людей носять їх надто довго, не підозрюючи, що старі капці можуть стати розсадником бактерій і навіть спричинити проблеми зі здоров’ям.
Як часто треба змінювати домашнє взуття - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Як часто потрібно міняти домашні капці?
Фахівці рекомендують оновлювати капці кожні 6-12 місяців, залежно від матеріалу, частоти використання та індивідуальних особливостей організму.
Основні фактори, які впливають на термін служби капців:
- Матеріал - синтетичні тканини швидше накопичують бактерії, тоді як натуральні (бавовна, шерсть) краще вентилюються.
- Гігієна ніг - якщо у вас підвищена пітливість або грибкові інфекції, капці слід міняти частіше.
- Зношення - якщо підошва стерта, а тканина втратила форму, капці вже не забезпечують достатньої підтримки стопі.
Чим небезпечні старі домашні капці?
Розсадник бактерій і грибків
У закритих та утеплених моделях накопичується волога, що створює ідеальні умови для розмноження грибків і бактерій. Це може спричинити неприємний запах, подразнення шкіри та розвиток грибкових інфекцій.
Неправильне положення стопи
Зношені капці перестають забезпечувати належну підтримку. Це може призвести до плоскостопості, болю в суглобах і навіть проблем із поставою. Особливо важливо слідкувати за станом домашнього взуття людям із захворюваннями опорно-рухового апарату.
Ризик падінь і травм
Старі капці з тонкою або слизькою підошвою можуть стати причиною падінь і забоїв. Особливо це небезпечно для дітей та людей похилого віку.
Ознаки, що пора змінити капці
- Капці втратили форму та стали незручними.
- Підошва стерлася або почала ковзати.
- Появився неприємний запах, який не зникає навіть після прання.
- На ногах з’являються подразнення, свербіж або лущення шкіри.
Як доглядати за домашнім взуттям, щоб воно довше служило?
- Регулярне прання - якщо матеріал дозволяє, прати капці потрібно хоча б раз на місяць.
- Просушування - залишайте їх у добре вентильованому місці після носіння.
- Антисептична обробка - періодично дезінфікуйте капці антисептиком або розчином соди.
- Заміна устілок - якщо модель дозволяє, міняйте устілки кожні кілька місяців.
- Кілька пар на зміну - бажано мати дві пари капців і носити їх по черзі.
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В матеріалі використані джерела - InTime, BestLife.
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