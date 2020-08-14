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Можно ли заразиться коронавирусом через продукты: в ВОЗ дали окончательный ответ

Автор: Людмила Жукова

В ВОЗ рассказали, можно ли заразиться COVID-19 через продукты питания

Многие украинцы взволнованы увеличением заболевания коронавирусом в стране и задаются вопросом, можно ли подцепить COVID-19 через продукты питания. Руководитель чрезвычайных программ ВОЗ Майк Райан сообщил, что людям можно не бояться заражения инфекцией через продукты. Об єтом сообщается на сайте ВОЗ.

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Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в Китае коронавирус обнаружен на рынке в креветках и других морепродуктах.

Отметим, что заявление аналогичного содержания распространило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, в котором отмечается, что пока нет никаких доказательств того, что люди могут заразиться COVID-19 через продукты питания.

"Это действительно респираторная связь, от человека к человеку. На данный момент нет никаких доказательств, указывающих на то, что еда или общественное питание стали движущей силой эпидемии", - сказал руководитель отдела реагирования на вспышки и профилактики Центров США по контролю и профилактике заболеваний доктор Иэн Уильямс.

Напомним, что коронавирус в основном распространяется через респираторные капли, когда инфицированный человек кашляет, чихает или разговаривает, находясь в пределах 1,8 метров от другого человека. Самые действенные способы предотвратить распространение - это соблюдать социальную дистанцию, носить маску, тщательно мыть руки и прикрываться при кашле или чихании.

Как мы ранее писали, в Украине очередной антирекорд по коронавирусу.

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