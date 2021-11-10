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Когда можно вакцинироваться после COVID: Комаровский дал четкий ответ

Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский сообщил украинцам, когда можно прививаться от коронавируса, если вы им переболели.

Об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

По словам доктора, если вы легко переболели - можете смело делать прививку уже через месяц, если тяжело - то через три месяца обязательно вакцинируйтесь.

"На сайте ВООЗ написано: "Даже если вы переболели, надо привиться как можно быстрее". Мы говорим - через три месяца.А мое мнение такое: если вы переболели легко - можно прививаться через месяц абсолютно спокойно. Если вы перенесли в средней тяжести или серьезную форму - через три месяца можно и нужно прививаться", - сказал Комаровский.

Медик отметил, что главная проблема кампании вакцинации в том, что народ не осознает важность прививки от коронавируса.

Напомним, что на сайте ВООЗ указано, что прививка от коронавируса - должна делаться человеку после трех месяцев от перенесенной болезни.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, надо ли вакцинироваться третий раз.

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Доктор Комаровский