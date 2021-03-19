Можно ли вакцинироваться от COVID-19 разными препаратами: врачи дали ответ

Как объяснили в Коммуникационном центре вакцинации от COVID-19, если не пройти весь курс прививок, иммунная система в дальнейшем может недостаточно эффективно реагировать на вирус.

Как следствие, можно подхватить коронавирус, а сама болезнь способна протекать в тяжелой форме.

При этом отмечается, что появляются публикации о подтверждении эффективности и первой дозы вакцины.

Медики рекомендуют использовать препараты одного производителя как для первого, так и для повторного укола.

"Важно, чтобы не только технология, но и дозы были одинаковые. На практике такого раньше не делали. Если вакцина двухвалентная, всегда кололи препаратом одного производителя. Последствий, если производители разные, никто не изучал", - заявляет бывший директор Института гриппа доктор медицинских наук Александр Гриневич.

Иммунолог Федор Лапий также подчеркивает, что нельзя применять для второй дозы другую вакцину.

В период времени между первым и повторным уколом нужно соблюдать все основные карантинные рекомендации - носить маски, использовать антисептики, придерживаться рекомендаций о социальной дистанции и избегать скопления людей.