Можно ли вакцинироваться от COVID-19 разными препаратами: врачи дали ответ

При вакцинации от коронавируса в организме человека появляются антитела и вырабатывается иммунный ответ к COVID-19, который остается активным несколько месяцев. При этом курс вакцинации предполагает вторую дозу, иначе риск перенести болезнь в тяжелой форме увеличивается.
Об этом передает "КП в Украине".
Как объяснили в Коммуникационном центре вакцинации от COVID-19, если не пройти весь курс прививок, иммунная система в дальнейшем может недостаточно эффективно реагировать на вирус.
Как следствие, можно подхватить коронавирус, а сама болезнь способна протекать в тяжелой форме.
При этом отмечается, что появляются публикации о подтверждении эффективности и первой дозы вакцины.
Медики рекомендуют использовать препараты одного производителя как для первого, так и для повторного укола.
"Важно, чтобы не только технология, но и дозы были одинаковые. На практике такого раньше не делали. Если вакцина двухвалентная, всегда кололи препаратом одного производителя. Последствий, если производители разные, никто не изучал", - заявляет бывший директор Института гриппа доктор медицинских наук Александр Гриневич.
Иммунолог Федор Лапий также подчеркивает, что нельзя применять для второй дозы другую вакцину.
В период времени между первым и повторным уколом нужно соблюдать все основные карантинные рекомендации - носить маски, использовать антисептики, придерживаться рекомендаций о социальной дистанции и избегать скопления людей.
Ранее заместитель главы Минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал, что вакцина от коронавируса Covishield эффективна после первой дозы, но защита начинает действовать только на 22 день после нее. В течение первых 3 месяцев сохраняется высокий уровень антител.
Напомним, 15 марта стало известно, что Ляшко заболел COVID после первой дозы вакцины Covishield. Главный санврач Украины отметил тогда, что попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.