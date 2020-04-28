ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Можно ли убить коронавирус самогоном и барсучьим жиром: Комаровский дал ответ

STYLERКоронавирус    28.04.2020 - 16:55
Можно ли убить коронавирус самогоном и барсучьим жиром: Комаровский дал ответ
Доктор Комаровский (фото: РБК-Украина)

Коронавирус продолжает заражать все больше людей, и доктор Комаровский рассказал, спасет ли от инфекции самогон и барсучий жир

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 9 410 человек, из которых 239 скончались, 992 выздоровели. При этом в народе бытует мнение, что коронавирусную инфекцию могут убить пары самогона и барсучий жир. Доктор Комаровский высказался по этому поводу.

По словам эксперта, убить вирус вдыхая пары спирта из самогонного аппарата просто невозможно. Об этом он рассказал в новом видео на своем канале YouTube.

"Пары алкоголя прекрасно всасываются со слизистых оболочек человека. Поэтому вы скорее опьянеете и убьете себя, чем вирус. Более того, это опасно, не надо так делать", - заявил Комаровский.

Также доктор опроверг эффективность лечения коронавируса барсучьим жиром.

Доктор Комаровский рассказал, спасет ли от инфекции самогон и барсучий жир (видео: YouTube)

Напомним, что Доктор Комаровский развенчал миф о дезинфекции. По его словам, в дезинфекции улиц нет никакой необходимости, поскольку сейчас не Средневековье, в котором была распространена холера или чума. Кроме того, дезинфекция – это отличный способ украсть много денег. Ведь никто не может проверить чем поливают улицы – специальным средством или водой.

Ранее сообщалось о том, что ученые заявили, что большинство антисептиков и санитайзеров очень опасны для человека, поскольку они могут вызывать мутацию вирусов.

Названа дата окончания эпидемии COVID-19 в Украине: ждать уже недолго Инфекционист из Киева высказалась о необратимых последствиях COVID-19 (видео)
Новости Украины Доктор КомаровскийКоронавирус
Lite
On Top