Можно уберечься только одним: киевский медик рассказала, как не заболеть COVID-19

Коронавирус в Украине продолжает инфицировать людей. Главным вопросом остается, как же уберечься от инфекции и сохранить здоровье от последствий. Главный врач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан рассказала, что нужно сделать, чтобы обезопасить себя и близких от COVID-19.

"Люди могут уберечь себя и своих близких только одним – тем, о чем мы все время говорим. Маски в общественных местах и так далее, а также превентивная медицина, которую никто не отменял. Это прогулки на свежем воздухе, это полноценное питание, это полноценный сон", - рассказала медик "Обозревателю".

Врач еще раз напомнила, как важно укреплять иммунитет. Можно употреблять витамин С, Омега, цинк, витамин D для того, чтобы организм при встрече с болезнью с ней справился и все прошло в легкой форме.

Татьяна Мостепан обратилась к украинцам с просьбой не заниматься самолечением, а если нужно - обращаться к врачам за помощью.

"Потому что каждая таблетка, каждый препарат имеет как показания, так и противопоказания, и для каждого они индивидуальны", - отметила главврач.

Медик еще раз напомнила, что люди должны беречь себя и близких и стараться не попасть в больницу, так как в столице сейчас заполненность коек 95%. Мостепан сообщила, что сейчас в больнице колоссальная выписка. Как только состояние пациента стабилизируется - его сразу выписывают.

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