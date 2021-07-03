Можно ли сочетать вакцины от коронавируса: врач рассказал, насколько это безопасно и действенно

Так, в Европе в результате исследований признали эффективным смешанный график вакцинации от коронавируса, по которым вакцина компании Pfizer будет вводиться за четыре недели после Astrazeneca.

Можно ли сочетать вакцины?

По словам иммунолога Бориса Донского, сочетать вакцины CoviShield и Pfizer нельзя. Ведь те прививки используют один и тот же белок, который направлен на создание защитной реакции именно к спай-протеина.

Кроме того, он добавил, что сочетание CoviShield и Pfizer имеет достаточно неплохие результаты. Предварительно в Испании проводили исследования такого сочетания, и они показали неплохие результаты.

"Однако, по моему мнению, стоило бы провести собственное исследование для того, чтобы гарантировать, что такое сочетание не будет повышать те или иные побочные эффекты. Это - шаг вынужденный, и Украина идет на это не от хорошей жизни. То же самое в Украине и имели бы провести эти исследования, а не надеяться, что кто-то за нас это сделает", - добавил иммунолог.

Смешанный вариант вакцин может дать лучший результат

Ведущий программы Максим Зборовский уточнил, что в Минздраве Украины опирались на исследования Оксфордского университета и в заключении они написали, что смешанный вариант дал меньший эффект, но лучше, чем две дозы той же AstraZeneca.

"Борис Донской объяснил, что действительно, две дозы AstraZeneca дали в результате уровень защиты немного ниже, чем две дозы Pfizer. Он добавил, что иммуногенном Pfizer намного сильнее, поэтому такое сочетание дает неплохой результат, но хуже, чем две дозы Pfizer.

Почему в Украине решили комбинировать вакцины?

Украина идет на комбинирование вакцин вынужденно. По мнению эксперта, прививать всех по одной схеме Украина сегодня могла бы, если бы у нее были долгосрочные договоры на поставку вакцин. И если бы было четко понятно, какая вакцина когда будет поставлена и в каком объеме.