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Можно снимать фильмы ужасов: сеть шокировали условия в одесской больнице

STYLERЖизнь    30.05.2019 - 20:24
Можно снимать фильмы ужасов: сеть шокировали условия в одесской больнице
Больница в Одессе вызвала шок у украинцев (фото: коллаж РБК-Украина)

В Одессе инфекционная больница находится в плачевном состоянии

Больница в Одессе попала в скандал после того, как жительница города Лия Чекова опубликовала фотографии и видео ужасного состояния медучреждения. Речь идет об инфекционной больнице города, которая находится на улице Пастера.

По словам Лии, ее маленького ребенка по скорой увезли в эту больницу. У малыша диагностировали ларинготрахеит. Так, как ребенка везли ночью, то их завели в отделение через служебный (черный) вход, поскольку центральный был закрыт в это время.

 

 

Опубліковано Liya Chekova Неділя, 26 травня 2019 р.

Больница в Одессе вызвала шок у украинцев (видео: facebook.com)

Она отметила, что была в диком ужасе от увиденного. На фото окно - это окно центрального входа. Видно, что они очень грязные и их давно никто не мыл.

"Неужели дорого стоит краска, известь, тряпка и моющие средства", - написала Лия.

Женщина возмущается, что в городах сейчас децентрализация, так почему же нельзя выделить средства на городскую больницу. При том, что Одесса – не бедный город.

 

Больница в Одессе вызвала шок у украинцев (фото: facebook.com)

"Перед морским вокзалом делают красивые парки, чтобы иностранцы, когда вышли из лайнера, сказали как красиво. Пусть они увидят детскую больницу Валиховский корпус, они будут в шоке", - подытожила жительница Одессы.

Пользователи сети также прокомментировали увиденное.

  • Это просто ужас! Мне интересно, не стыдно главному управляющему? А врачам там приятно работать? Люди добрые и здесь только можно снимать фильмы ужасов! Бегите оттуда, потому наберетесь такой болезни, никакой врач не вылечит! Боже, я еще такого не видела!
  • С этой больницей давно такое, нет денег на ремонт. Но врачи там работают хорошие. Выздоравливайте!
  • Работа это второй дом! Как можно в таком доме работать?

Можно снимать фильмы ужасов: сеть шокировали условия в одесской больницеСкриншот с Facebook

Напомним, что легендарная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева попала в больницу.

Ранее сообщалось, что под Тернополем шаровая молния влетела в дом и взорвалась. Пострадали дети.

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