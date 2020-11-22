Можно ли принимать душ при высокой температуре: врач дал исчерпывающий ответ

Можно ли принимать душ с высокой температурой (Коллаж РБК-Украина)

Специалист объяснил, насколько важны водные процедуры во время температуры и болезни

Больных с высокой температурой регулярно волнует вопрос, можно ли принимать душ во время болезни. Оказывается, никаких особых противопоказаний для водных процедур во время болезни нет и если у больного достаточно сил и рядом есть помощь – то принимать душ даже полезно.

Как рассказал терапевт и кардиолог Александр Мясников в комментарии для издания "МедикФорум", распространенная теория о том, что больным могут навредить водные процедуры при температуре – миф.

Он считает, что ежедневная гигиена должна соблюдаться вне зависимости от наличия повышенной температуры или ее отсутствия и даже при легком недомогании стоит обязательно ходить в душ.

"Какой смысл лежать в поту и пахнуть всеми "ароматами" немытого тела? После воды кожа начинает дышать, больному просто становится легче", - считает специалист.

Он отметил, что при очень высокой температуре, которая доходит до 39-40 градусов, больному человеку сложно будет посетить душ без посторонней помощи. Однако и в таком случае соблюдение элементарной гигиены необходимо.

"Надо обтирать человека влажной тканью, это может принести облегчение", - добавил Мясников.

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