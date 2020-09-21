Так можно только по болезни: Винника разнесли на "Танцах со звездами"

"Танцы со звездами" в 4 эфире 20 сентября показали много чувственных номеров, эмоции зашкаливали. Последними свой пасадобль показывали любимец всех "волчиц" Олег Винник в паре с Еленой Шоптенко. Несмотря на старания артиста, он нарвался на критику.

Дело в том, что Олег с Еленой станцевали эмоциональный пасадобль не на паркете, а на концерте в Житомире. Ведь танцы танцами, а поклонницы ждут Винника по всей Украине.

Григорий Чапкис не увидел в "Танцах" пасадобля, Никитюк танец увидела, а вот Олега - нет, из-за чего готова была идти "выть на молодой месяц". А вот Екатерина Кухар сказала, что танцевать так можно только по причине болезни. Она посоветовала согласовывать свой гастрольный график с участием в шоу. Влад Яма танец Олега и Елены похвалил, но оценку поставил невысокую.

За свой танец Олег Винник и Елена Шоптенко получили высокую оценку - 36 баллов.

Олег Винник и Елена Шоптенко, пасадобль в Житомире (видео: YouTube/Танці з зірками)

В комментариях украинцы не очень лестно высказались о танцевальных способностях Винника:

"Слабенький он в танцах, очень слабенький. Будут тащить за уши в финал, может даже уши оторвут";

"Он ее так кинул в конце, я аж подумала, что вместе с ней улетит в зал. Очень самоуверенный, нужно уделять больше времени партнерше";

"Оцінки шокували, він на 30 заслужив, але не 36";

"Аленушка, как всегда, на высоте. Винник - никакой. Еще и завыл в конце..."

Напомним, что шоу после четвертого эфира покинула украинская "пушка" Alyona Alyona и ее партнер Юрий Гурич. А вот пара Надежда Мейхер и Кирилл Васюк "сорвали" на паркете 40 баллов из 40 возможных. Вторая "ВИА Гра" Санта Димопулос с Максом Леоновым на один балл уступила Мейхер.