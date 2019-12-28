Можно с антибиотиками: Супрун шокировала новыми фактами об алкоголе

Уляна Супрун рассказала об алкоголе (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун сообщила, насколько алкогольные напитки вредны

Уляна Супрун рассказала новые факты об алкоголе перед новогодними застольями, которые скоро начнутся в Украине. Бывшая и.о. министра здравоохранения напомнила, что алкоголь очень вреден, он вызывает онкологические заболевания, а также отметила, что безопасной дозы спиртного абсолютно не существует. Об этом медик написала на своей Facebook-странице.

Факты об алкоголе: