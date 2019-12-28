Можно с антибиотиками: Супрун шокировала новыми фактами об алкоголе
Уляна Супрун рассказала об алкоголе (фото: РБК-Украина)
Уляна Супрун сообщила, насколько алкогольные напитки вредны
Уляна Супрун рассказала новые факты об алкоголе перед новогодними застольями, которые скоро начнутся в Украине. Бывшая и.о. министра здравоохранения напомнила, что алкоголь очень вреден, он вызывает онкологические заболевания, а также отметила, что безопасной дозы спиртного абсолютно не существует. Об этом медик написала на своей Facebook-странице.
Факты об алкоголе:
- Алкоголь действует на каждую клетку тела. Он приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету. Также популярным мифом является полезность алкоголя для здоровья. Это неправда. Он не продлевает жизнь и не спасает от депрессии.
- Вопреки популярному мифу, алкоголь совсем не согревает. Наоборот - он расширяет сосуды, а прилив крови вызывает ощущение тепла. Тело постепенно снижает температуру и замерзает.
- У алкоголя нет никаких профилактических свойств. Он не оздоравливает организм, а наоборот вред от его последствий больше, чем польза.
- Если вы принимаете лекарства - лучше отказаться от алкоголя. Но то, что алкоголь нельзя совмещать с антибиотиками - это миф. Он несовместим только с некоторыми.
- Во время беременности нужно исключить алкоголь полностью. Даже один бокал может сказаться на здоровье будущего ребенка.
- Не употребляйте спиртные напитки при детях. Так вы теряете свой авторитет и их доверие.
- Если вы не можете совсем отказаться от горячительных напитков - употребляйте их правильно. Например, запивайте спиртное водой.
- Принимать активированный уголь перед застольем совсем не нужно. Нет никаких доказательств положительного влияния его на организм.
- Безопасной дозы алкоголя не существует. Помните это.
- Никогда не садитесь за руль навеселе. Любой процент алкоголя в крови увеличивает риск попасть или спровоцировать аварию.
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