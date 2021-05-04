Можно ли аллергикам прививаться от COVID-19: врач дал четкий ответ

Доктор сказал, что аллергия, например, на цветение, совсем не влияет на возможность сделать прививку. Но человеку необходимо в любом случае проконсультироваться со своим терапевтом.

"Я тоже аллергик, и по своему примеру скажу, что можно, я вакцинирован. Но в любом случае нужно проконсультироваться со своим семейным врачом", - сказал Александрин.

Также врач ответил на вопрос, нужно ли вакцинироваться второй дозой, если человек переболел COVID-19 после введения первой дозы.

"Если люди переболевают – это не является противопоказанием к вакцинации. Во всем мире людей, которые переболели, тоже вакцинируют. На сегодняшний день только одна вакцина – "Джонсон и Джонсон" – требуют введения одной дозы, все остальные – двух", - сказал Александрин.

По словам медика, уровень антител не влияет на иммунитет.

"Наличие антител не говорит, что у вас должен выработаться иммунитет. Это зависит еще от нескольких факторов, и на сегодняшний день те статьи, которые опубликованы в мировых журналах, говорят, что очень большое влияние имеет та доза патогенов, которую может получить человек, от этого будет зависеть, заболеет он или нет, и степень тяжести протекания", - сказал Александрин.