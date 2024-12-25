Можна схуднути і без тренувань. Тренер назвав річ №1, яка потрібна для втрати ваги

Що відбувається під час тренування?

На початку фізичних навантажень організм використовує глюкозу з крові та запаси глікогену з м’язів і печінки. Лише після їх вичерпання (приблизно через 30-40 хвилин) починає спалюватися жир. Тому популярними є рекомендації виконувати кардіо натще або обмежувати вуглеводи напередодні ввечері, щоб пришвидшити цей процес.

Жироспалювання під час тренувань: міфи та реальність

Незначну кількість жиру можна спалити під час фізичних вправ, проте основне жироспалювання відбувається не під час тренування, а під час відпочинку. Навіть якщо ви витратили енергію під час тренування, організм її відновить, якщо немає дефіциту калорій.

Головний принцип схуднення - щоденний дефіцит калорій. Якщо ваш організм потребує 1500 ккал, а ви споживаєте 1200, то недостаючі 300 ккал будуть взяті з жирових запасів.

Для схуднення важливий дефіцит калорій (Скриншот)

Які тренування обрати?

Силові тренування -допоможуть зберегти м’язи, що є енергозатратними, навіть у стані спокою. Кардіо - сприяє додатковому спалюванню калорій, особливо при контролі пульсу (120-130 ударів на хвилину). Ходьба - проста, але ефективна активність, яку можна поєднувати з іншими тренуваннями.

Харчування - це ключ до успіху

Забезпечте збалансоване харчування з достатньою кількістю білка, що запобігатиме втраті м’язів.

Уникайте екстремальних дієт, таких як кето, які можуть мати побічні ефекти.

Ефективні поради для схуднення

Висипайтесь. Нестача сну при дефіциті калорій може призводити до втрати м’язів, а не жиру.

Не фокусуйтесь лише на втраті ваги, адже якість фігури залежить не лише від низького відсотка жиру, а й від розвинених м’язів.

Знайте, що для схуднення річ №1 - це створити дефіцит калорій, потім збалансувати харчування та поєднувати різні типи фізичної активності. Не обмежуйтесь лише одним видом тренувань, а також дбайте про здоровий сон. Це забезпечить гарний результат без шкоди для організму.