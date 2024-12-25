Можна схуднути і без тренувань. Тренер назвав річ №1, яка потрібна для втрати ваги

Жироспалювання - це не лише тренування, а й комплексний підхід, де основну роль відіграє харчування, зокрема дефіцит калорій. Це і є основна річ, яка потрібна для втрати ваги.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Юрія Попка в Facebook.
На початку фізичних навантажень організм використовує глюкозу з крові та запаси глікогену з м’язів і печінки. Лише після їх вичерпання (приблизно через 30-40 хвилин) починає спалюватися жир. Тому популярними є рекомендації виконувати кардіо натще або обмежувати вуглеводи напередодні ввечері, щоб пришвидшити цей процес.
Незначну кількість жиру можна спалити під час фізичних вправ, проте основне жироспалювання відбувається не під час тренування, а під час відпочинку. Навіть якщо ви витратили енергію під час тренування, організм її відновить, якщо немає дефіциту калорій.
Головний принцип схуднення - щоденний дефіцит калорій. Якщо ваш організм потребує 1500 ккал, а ви споживаєте 1200, то недостаючі 300 ккал будуть взяті з жирових запасів.
Знайте, що для схуднення річ №1 - це створити дефіцит калорій, потім збалансувати харчування та поєднувати різні типи фізичної активності. Не обмежуйтесь лише одним видом тренувань, а також дбайте про здоровий сон. Це забезпечить гарний результат без шкоди для організму.
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