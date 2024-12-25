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Можна схуднути і без тренувань. Тренер назвав річ №1, яка потрібна для втрати ваги

Фото: Як позбавитися зайвої ваги (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Жироспалювання - це не лише тренування, а й комплексний підхід, де основну роль відіграє харчування, зокрема дефіцит калорій. Це і є основна річ, яка потрібна для втрати ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Юрія Попка в Facebook.

Що відбувається під час тренування?

На початку фізичних навантажень організм використовує глюкозу з крові та запаси глікогену з м’язів і печінки. Лише після їх вичерпання (приблизно через 30-40 хвилин) починає спалюватися жир. Тому популярними є рекомендації виконувати кардіо натще або обмежувати вуглеводи напередодні ввечері, щоб пришвидшити цей процес.

Жироспалювання під час тренувань: міфи та реальність

Незначну кількість жиру можна спалити під час фізичних вправ, проте основне жироспалювання відбувається не під час тренування, а під час відпочинку. Навіть якщо ви витратили енергію під час тренування, організм її відновить, якщо немає дефіциту калорій.

Головний принцип схуднення - щоденний дефіцит калорій. Якщо ваш організм потребує 1500 ккал, а ви споживаєте 1200, то недостаючі 300 ккал будуть взяті з жирових запасів.

Для схуднення важливий дефіцит калорій (Скриншот)

Які тренування обрати?

  1. Силові тренування -допоможуть зберегти м’язи, що є енергозатратними, навіть у стані спокою.
  2. Кардіо - сприяє додатковому спалюванню калорій, особливо при контролі пульсу (120-130 ударів на хвилину).
  3. Ходьба - проста, але ефективна активність, яку можна поєднувати з іншими тренуваннями.

Харчування - це ключ до успіху

  • Забезпечте збалансоване харчування з достатньою кількістю білка, що запобігатиме втраті м’язів.
  • Уникайте екстремальних дієт, таких як кето, які можуть мати побічні ефекти.

Ефективні поради для схуднення

  • Висипайтесь. Нестача сну при дефіциті калорій може призводити до втрати м’язів, а не жиру.
  • Не фокусуйтесь лише на втраті ваги, адже якість фігури залежить не лише від низького відсотка жиру, а й від розвинених м’язів.

Знайте, що для схуднення річ №1 - це створити дефіцит калорій, потім збалансувати харчування та поєднувати різні типи фізичної активності. Не обмежуйтесь лише одним видом тренувань, а також дбайте про здоровий сон. Це забезпечить гарний результат без шкоди для організму.

 

Ми писали про 4 прості поради, які спалять купу калорій.

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