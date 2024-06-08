Можна "підсісти" та втратити себе? Психолог розвіяв самий популярний міф про антидепресанти

Чи виникає залежність від антидепресантів

Як пояснює Олег Чабан, сучасні антидепресанти не можуть викликати залежність, тому "підсісти" на них неможливо. Приймати їх безконтрольно категорично не можна, має бути призначення лікаря.

Призначати антидепресанти масово або пити їх без призначення лікаря - це невдала ідея.

Як саме обирають препарат для пацієнта

"Я противник того, щоб з літака чи гелікоптера поливати населення антидепресантами. Ні. Краще обійтися без препаратів і зробити все, щоб не добратися до препаратів. Але є ситуації, коли без препаратів не обійтися. І отут якраз - фахова допомога. Лише лікар-психіатр може виставити діагноз та призначити препарати. Також препарат може призначити сімейний лікар", - зазначає експерт.

Він додав, що препаратів дуже багато і тільки лікар може підібрати потрібний під певний синдром, а ще у кожної людини своя генетика і все інше, що обробляє ці препарати.

"Всі інші фахівці можуть діагностувати "синдром", навіть сімейний лікар може діагностувати емоційну проблему та запропонувати пройти відповідний тест. Сімейний лікар також може призначити медикаментозне лікування, наприклад, якщо діагностує у вас "тривожно-депресивний синдром", - пояснює Олег Чабан.

Він наголосив, що призначати антидепресанти собі самостійно не можна в жодному разі. Але, якщо лікар вам пропонує пройти курс антидепресантів - не варто панікувати та боятися стати залежним від пігулок.