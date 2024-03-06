Можна "підчепити" будь-де: 3 види паразитів, які найбільш поширені в Україні

Види глистів

Глисти (гельмінти) - це паразити, які можуть викликати гельмінтози. Поширеність різних видів гельмінтів залежить від регіону, де проживає людина.

Серед найбільш поширених в Україні такі:

аскариди

гострики

бичачий чи свинячий ціп’як

Аскариди

Найчастіше на аскаридоз (зараження аскаридами) хворіють люди, чия робота пов’язана із землеробством. Механізм передачі збудника - фекально-оральний.

Паразит передається переважно через некип’ячену воду, брудні руки, брудні ягоди та фрукти.

Перша фаза захворювання - міграційна. На цьому етапі ніщо не вказує на хворобу. Пізніше можуть додаватися ознаки загального нездужання, сухий кашель, підвищення температури.

Друга фаза аскаридозу - кишкова. У цей час спостерігається враження кишкового тракту людини. Аскариди можуть жити в нижньому відділі тонкої кишки до 15 місяців, а після загибелі виводяться з калом.

Гострики

Сильний свербіж у ділянці заднього проходу, яйця або маленькі білі черв’ячки у випорожненнях - це яскраві ознаки зараження гостриками.

Причина зараження - недотримання належної гігієни. Підхопити гостриків можна через брудні руки, роботу в землі, забруднену воду, необроблені фрукти та овочі тощо.

Гострики, аскариди та інші гельмінти ефективно піддаються лікуванню за умови, що людина вчасно звернулась до лікаря. Зазвичай для повного одужання достатньо 1–3 днів медикаментозної терапії.

Лямблії

Це також паразитарна інфекція кишкового тракту. Проте збудниками в цьому випадку є найпростіші організми.

Симптоми лямбліозу:

болі в животі, часто в області пупка

нудота та блювання

здуття живота

діарея, запори

Багато людей можуть взагалі не мати проявів, проте бути джерелом зараження. Лямблії можна "підчепити" в будь-якій країні світу, проте найчастіше в регіонах, де є проблеми із санітарією.

Інфекція минає самостійно протягом кількох тижнів. Особливо небезпечною хвороба є для дітей. Серед серйозних наслідків - затримка розвитку, сильне зневоднення, виникнення непереносимості лактози та інші.

Найкращий захист - це профілактика, а саме: ретельне дотримання правил гігієни, обережність із неперевіреною водою та продуктами, які не пройшли термічної обробки.

Як захистити організм

Для того, щоб не заразитись, потрібно дотримуватись таких порад: