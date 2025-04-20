Названо найбезпечнішу ковбасу в Україні: її можна навіть дітям

Ковбасні вироби люблять чимало українців, зокрема на свято Великодня. Українські експерти зі здорового харчування назвали найбезпечніший вид ковбаси, який можна вживати навіть дітям - звісно, в помірній кількості.

Про який саме вид йдеться - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Яка ковбаса не шкодить здоров'ю

За словами нутриціологів, найменше шкідливих добавок та стабілізаторів міститься в вареній ковбасі вищого сорту, виготовленій за класичним рецептом - "Докторська" або "Дитяча". У ній мінімум спецій, знижений вміст солі та жиру, а також відсутність шкідливих консервантів, якщо продукт сертифікований і виготовлений за держстандартами (ДСТУ).

На що звертати увагу при виборі ковбаси

При виборі ковбаси, яку можна давати дітям або споживати людям із чутливим травленням, варто орієнтуватися на такі критерії:

Склад : перше в списку - м’ясо (а не "м’ясний продукт");

Відсутність глутамату, барвників і штучних ароматизаторів ;

Наявність маркування "без ГМО" або "дитяче харчування" ;

Термін зберігання не більше 7 діб - свідчить про натуральність.

Чому варена ковбаса безпечніша?

Фахівці пояснюють: саме варена ковбаса проходить найменш агресивну термічну обробку, не містить диму чи канцерогенів, як у копчених аналогах, і не потребує тривалого маринування. Вона легше засвоюється, менш солона та часто має ніжну текстуру, зручну для дитячого харчування.

Навіть найякісніша ковбаса - не заміна повноцінного м’яса, тому лікарі радять вживати її як делікатес, а не щоденну основу раціону. Для дітей рекомендована норма - не більше 30–50 грамів на день, і лише за умови, що немає алергії на складники.

"Краще обрати меншу кількість, але якісної продукції. Перевіряйте склад, довіряйте відомим брендам та не ведіться на яскраву упаковку", - радять у Центрі громадського здоров’я.