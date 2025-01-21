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"Можливе інфікування": гастроентеролог назвала травматичну для здоров'я процедуру

Чим дуоденальне зондування шкідливе для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Дуоденальне зондування стало досить популярною процедурою "відкачування жовчі". Однак, така процедура може завдати більше шкоди, ніж користі та навіть призвести до інфекції.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, кому категорично заборонено проводити дуоденальне зондування.

Чим шкідлива процедура

За словами гастроентеролога Євгенії Белінської, дуоденальне зондування може завдати такої шкоди:

  • досить травматична процедура для організму
  • може розвинутися дисфункція жовчного міхура 
  • можливий розвиток патологічного блювотного рефлексу через надмірне подразнення стравоходу
  • можливе інфікування, якщо процедура в неналежних санітарних умовах
  • психологічний дискомфорт

Важливо пам'ятати, що дуоденальне зондування жодним чином не впливає на реологічні властивості жовчі, а також не впливає в майбутньому її вчасній "евакуації" з жовчного міхура у кишківник.

До альтернативних методів лікар віднесла - звичайне ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та відеогастроскопію.

Сліпе дуоденальне зондування категорично протипоказано при таких захворюваннях та станах:

  • виразки шлунка та дванадцятипалої кишки
  • варикозне розширення вен стравоходу
  • дивертикули стравоходу
  • жовчнокам'яна хвороба (ЖКХ), аневризма аорти 
  • вагітність та лактаційний період 
  • важкий стан хворого

Як проходить зондування

Дослідження проводять натщесерце. Для проведення процедури використовується зонд - довга тонка трубка з наконечником на кінці. Довжина трубки досягає 1,5 м.

Це процедура, при якій через рот вводиться гнучкий тонкий зонд через стравохід у шлунок, далі у дванадцятипалу кишку і потім у жовчний міхур для вивчення вмісту жовчі. 

Зондування нібито дозволяє отримати інформацію про стан жовчного міхура, його функції та, можливо, виявити паразитів або їх яйця. Однак, у деяких випадках така процедура завдає більше шкоди.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка гастроентеролога Євгенії Белінської та сайт Doc.ua

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