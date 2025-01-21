"Можливе інфікування": гастроентеролог назвала травматичну для здоров'я процедуру

Чим шкідлива процедура

За словами гастроентеролога Євгенії Белінської, дуоденальне зондування може завдати такої шкоди:

досить травматична процедура для організму

може розвинутися дисфункція жовчного міхура

можливий розвиток патологічного блювотного рефлексу через надмірне подразнення стравоходу

можливе інфікування, якщо процедура в неналежних санітарних умовах

психологічний дискомфорт

Важливо пам'ятати, що дуоденальне зондування жодним чином не впливає на реологічні властивості жовчі, а також не впливає в майбутньому її вчасній "евакуації" з жовчного міхура у кишківник.

До альтернативних методів лікар віднесла - звичайне ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та відеогастроскопію.

Сліпе дуоденальне зондування категорично протипоказано при таких захворюваннях та станах:

виразки шлунка та дванадцятипалої кишки

варикозне розширення вен стравоходу

дивертикули стравоходу

жовчнокам'яна хвороба (ЖКХ), аневризма аорти

вагітність та лактаційний період

важкий стан хворого

Як проходить зондування

Дослідження проводять натщесерце. Для проведення процедури використовується зонд - довга тонка трубка з наконечником на кінці. Довжина трубки досягає 1,5 м.

Це процедура, при якій через рот вводиться гнучкий тонкий зонд через стравохід у шлунок, далі у дванадцятипалу кишку і потім у жовчний міхур для вивчення вмісту жовчі.

Зондування нібито дозволяє отримати інформацію про стан жовчного міхура, його функції та, можливо, виявити паразитів або їх яйця. Однак, у деяких випадках така процедура завдає більше шкоди.