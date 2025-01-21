"Можливе інфікування": гастроентеролог назвала травматичну для здоров'я процедуру
Дуоденальне зондування стало досить популярною процедурою "відкачування жовчі". Однак, така процедура може завдати більше шкоди, ніж користі та навіть призвести до інфекції.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, кому категорично заборонено проводити дуоденальне зондування.
Чим шкідлива процедура
За словами гастроентеролога Євгенії Белінської, дуоденальне зондування може завдати такої шкоди:
- досить травматична процедура для організму
- може розвинутися дисфункція жовчного міхура
- можливий розвиток патологічного блювотного рефлексу через надмірне подразнення стравоходу
- можливе інфікування, якщо процедура в неналежних санітарних умовах
- психологічний дискомфорт
Важливо пам'ятати, що дуоденальне зондування жодним чином не впливає на реологічні властивості жовчі, а також не впливає в майбутньому її вчасній "евакуації" з жовчного міхура у кишківник.
До альтернативних методів лікар віднесла - звичайне ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та відеогастроскопію.
Сліпе дуоденальне зондування категорично протипоказано при таких захворюваннях та станах:
- виразки шлунка та дванадцятипалої кишки
- варикозне розширення вен стравоходу
- дивертикули стравоходу
- жовчнокам'яна хвороба (ЖКХ), аневризма аорти
- вагітність та лактаційний період
- важкий стан хворого
Як проходить зондування
Дослідження проводять натщесерце. Для проведення процедури використовується зонд - довга тонка трубка з наконечником на кінці. Довжина трубки досягає 1,5 м.
Це процедура, при якій через рот вводиться гнучкий тонкий зонд через стравохід у шлунок, далі у дванадцятипалу кишку і потім у жовчний міхур для вивчення вмісту жовчі.
Зондування нібито дозволяє отримати інформацію про стан жовчного міхура, його функції та, можливо, виявити паразитів або їх яйця. Однак, у деяких випадках така процедура завдає більше шкоди.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка гастроентеролога Євгенії Белінської та сайт Doc.ua
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