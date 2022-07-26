Вы можете спасти жизнь! Как помочь человеку с приступом эпилепсии, и что делать нельзя
Коллаж РБК-Украина: как помочь человеку во время приступа эпилепсии
Помочь человеку во время приступа эпилепсии вполне реально и включает такая помощь всего три шага. А вот расщеплять зубы, открывать рот, точно нельзя.
Какие действия включают помощь во время нападения, что делать не стоит, рассказали в НСЗУ.
Врачи отмечают, что приступы эпилепсии происходят неожиданно и могут начаться где угодно.
Как помочь человеку во время приступа:
- Во время судорог есть риск травмировать голову, поэтому важно держать человеку голову.
- Зафиксируйте время начала судорог, если приступ длится более 5 минут, звоните 103.
- Когда судороги закончатся - положите человека в боковое положение.
Ни в коем случае нельзя:
- сдерживать судороги силой;
- пытаться раскрыть человеку рот, расщепить зубы - так можно сломать зуб или челюсть, пользы при этом никакой;
- фиксировать язык, ведь во время судорог язык сокращается и никак не может перекрыть дыхательные пути, несмотря на распространенное предубеждение;
- давать любые лекарства, таблетки, воду.
Врач-психиатр Михаил Бондарь советует обязательно звонить 103, если:
- приступ длится пять минут или дольше;
- приступы повторяются настолько часто, что в промежутках между ними у человека не восстанавливается сознание (в отличие от серии приступов);
- когда у человека происходит первый приступ;
- когда человек получает травму во время приступа (например, вследствие падения);
- если приступ происходит, когда человек находится в воде;
- если это беременная женщина или человек, больной диабетом.