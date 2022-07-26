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Вы можете спасти жизнь! Как помочь человеку с приступом эпилепсии, и что делать нельзя

Коллаж РБК-Украина: как помочь человеку во время приступа эпилепсии
Автор: Светлана Мащенко

Помочь человеку во время приступа эпилепсии вполне реально и включает такая помощь всего три шага. А вот расщеплять зубы, открывать рот, точно нельзя.

Какие действия включают помощь во время нападения, что делать не стоит, рассказали в НСЗУ.

Врачи отмечают, что приступы эпилепсии происходят неожиданно и могут начаться где угодно.

Как помочь человеку во время приступа:

  1. Во время судорог есть риск травмировать голову, поэтому важно держать человеку голову.
  2. Зафиксируйте время начала судорог, если приступ длится более 5 минут, звоните 103.
  3. Когда судороги закончатся - положите человека в боковое положение.

Ни в коем случае нельзя:

  • сдерживать судороги силой;
  • пытаться раскрыть человеку рот, расщепить зубы - так можно сломать зуб или челюсть, пользы при этом никакой;
  • фиксировать язык, ведь во время судорог язык сокращается и никак не может перекрыть дыхательные пути, несмотря на распространенное предубеждение;
  • давать любые лекарства, таблетки, воду.

Врач-психиатр Михаил Бондарь советует обязательно звонить 103, если:

  • приступ длится пять минут или дольше;
  • приступы повторяются настолько часто, что в промежутках между ними у человека не восстанавливается сознание (в отличие от серии приступов);
  • когда у человека происходит первый приступ;
  • когда человек получает травму во время приступа (например, вследствие падения);
  • если приступ происходит, когда человек находится в воде;
  • если это беременная женщина или человек, больной диабетом.

Ранее мы писали, почему остеопатия считается нетрадиционной медициной в Украине и как к этой практике относятся в мире.

Также читайте, как тело предупреждает нас задолго до инсульта.

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