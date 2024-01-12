"Можеш трохи тихіше?" Акушерка шокувала фразами, які чоловіки говорять жінкам під час пологів

Акушерка пологового будинку поділилась відео у TikTok з обурливими фразами чоловіків, які вони говорять дружинам під час того, як ті народжують. Цей ролик миттєво став вірусним.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Metro.
Коментарі чоловіків варіюються від безглуздих до відверто зневажливих, як-от запитання, чи справді під час пологів жінці боляче?
Свій ролик медсестра підписала так "Ви бачите і чуєте божевільні речі, які відбуваються під час пологів".
Що кажуть чоловіки час пологів:
На це відео відреагували багато жінок. Одна написала "Адвокат по розлученнях стоятиме біля мене протягом години". Інша користувачка прокоментувала "Чоловікам, які просять накласти додатковий шов, слід зашити губи. Подивимось, як їм це сподобається".
Натомість один чоловік написав "Я розчарований представниками своєї статі".
@anna.the.nurse You see and hear some crazy things working in labor and delivery. Feel free to share your shocking stories. #babydaddyproblems #babydaddy #toxic #laboranddelivery #pregnant #pregnancy #thirdtrimester #birthplan #newmom Toxic - Britney Spears
Раніше ми писали про те, що актриса запитала в українок, як краще народжувати - природно чи за допомогою кесаревого розтину? Ось що відповіли жінки.
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