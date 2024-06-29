"Можемо помірятись циць*ами". Alyona Alyona і Jerry Heil різко відповіли Фаріон, яка назвала їх "позориськом"

Що співачки відповіли Фаріон

Так, зірок попросили прокоментувати різкі зауваження мовознавиці щодо псевдонімів артисток, через які їх нібито не можна ідентифікувати українками.

"Відповідати цькуванням на цькування - це сіяння негативу. Що, треба було підійти й запитати, чому Ірина, а не Ярина?", - зазначила Alyona Alyona.

За словами дівчат, кожна людина має право на свою думку.

Alyona Alyona і Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Можемо помірятись циць*ами, у мене точно більші", - жартома сказала Alyona.

Ірина також "наїхала" на Jerry Heil за її псевдонім. Співачка каже, що тоді це її обурило і вона одразу почала гуглити, чи є ім’я та прізвище філологині українським.

Що сказала Ірина Фаріон

Коли стало відомо, що Україну на Євробаченні 2024 будуть представляти Alyona Alyona і Jerry Heil, мовознавиця висловила невдоволення вибором виконавиць.

Філологиня обурилася з приводу творчих псевдонімів артисток, які вона не може ідентифікувати. Ірина не розглядала дівчат як справжніх представниць України та назвала їх "ганьбою".

Ірина Фаріон (фото: Getty Images)

"Що з ними? Вони звідки вони звідки? Альона приїхала із Саратова? З Петербурга, з Москви, якщо вона Альона? Власне ім'я - це ідентифікатор. А та звідки приїхала? Із Великої Британії? Зі США? Ганьба на весь світ!", - писала вона.

Професорці також не сподобалось те, що їхня композиція "Teresa & Maria" і написана двома мовами - українською та англійською.