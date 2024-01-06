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Може викликати серйозні наслідки. Комаровський назвав людей, яким не можна відвідувати лазні

Чим шкідливі лазні та сауни (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Зима - це період, коли люди доволі часто ходять у лазні та сауни. У більшості випадків це корисне для здоров'я дозвілля, проте не всім воно показане.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на YouTube-каналі Євгена Комаровського розповідає, як лазні та сауни можуть нашкодити.

Чому лазня може бути небезпечною

Ризик травмування у випадку неадекватної поведінки. Часто буває, коли люди приходять до лазні чи сауни напідпитку або з алкоголем. Це ризиковано, оскільки ви можете впасти, травмуватися, обпектися тощо.

Ризик зневоднення. Висока температура, інтенсивне потовиділення протягом великого проміжку часу, втрата рідини - це все може призвести до згущення крові та підвищеного тромбоутворення. Тому не забувайте пити воду, збільшувати температуру поступово та готуватися до походів у лазню.

Очищення від токсинів. Залоза потовиділення утворює воду в організмі. Проте в неї немає функції очищення, тому вона не може "витягнути" з крові токсини тощо.

Дія на чоловічу фертильність. Деякі дослідження показали, що відвідування сауни щонайменше два рази на тиждень чоловіком має негативний вплив на активність сперматозоїдів.

Ризики для АТ. Різка зміна температур може сприяти швидкому підвищенню тиску артеріального тиску. А якщо у вас хронічно низький АТ, то під час відвідування саун і лазень ви можете відчувати запаморочення тощо.

Останній ризик пов'язаний із міфами навколо відвідування саун і лазень. Наприклад, втрата ваги. Комаровський пояснює, що вага після лазні може бути меншою через зневоднення.

Кому взагалі не можна відвідувати сауну

Комаровський виділяє такі групи:

  • люди із серйозними захворюваннями органів дихання
  • вагітні жінки
  • люди, які страждають на епілепсію
  • люди з низьким і високим артеріальним тиском

Крім того, лазні та сауни не можуть поєднувати із вживанням алкоголю, наркотиків, седативних засобів і транквілізаторів.

 

Раніше Комаровський назвав найбільшу небезпеку хурми.

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міфилазніКомаровский