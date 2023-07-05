Може викликати рак? Комаровський розповів усю правду про найпопулярніший замінник цукру (відео)

Сьогодні цукрозамінники користуються великою популярністю, адже було проведено не одне дослідження, яке показало негативний вплив цукру на організм. Проте виявляється, що замінники можуть бути в рази небезпечнішими.
Про це розповів доктор Комаровський на своєму YouTube-каналі.
Міжнародне агентство з дослідження онкохвороб при ВООЗ заявило, що підсолоджувач і замінник цукру аспартам є можливим джерелом канцерогенів.
Аспартам - це один із найпоширеніших у світі штучних підсолоджувачів. При цьому аспартам використовують як замінник цукру і в харчовій промисловості як добавку Е951.
Особливість аспартаму в тому, що його калорійність ідентична з калорійністю білого цукру, проте замінник у 200 разів солодший.
За словами фахівця, сьогодні жодна країна чи компанія у світі не має патенту на виробництво аспартаму, тому кожен може вільно це робити.
Ба більше - цукрозамінник входить до складу понад 6 000 популярних продуктів харчування: солодкі напої, жувальні гумки без цукру, різновиди чаю та розчинної кави, десерти, йогурти, ліки та навіть БАДи.
За попередніми заявами, у липні буде оновлено перелік канцерогенів від ВООЗ. Тепер туди планують додати й аспартам.
Однак доктор Комаровський наголошує, що рішення міжнародного агентства не означає високий рівень доказовості. Варто зазначити, що канцерогенність аспартаму називають ймовірною.
До слова таку саму класифікацію дають і розвитку раку від використання мобільних телефонів.
Тобто остаточного рішення щодо небезпеки для здоров'я цього цукрозамінника немає.
Разом із тим експерт додає, що споживання білого цукру у великих кількостях може призводити до ожиріння, яке своєю чергою є стовідсотковим чинником для розвитку рака різних органів. Внаслідок ожиріння можуть розвинутися й інші хвороби, наприклад, цукровий діабет чи захворювання серця.
Тому варто навчитися робити правильний вибір і дотримуватися балансу в харчуванні.
Раніше ми розповідали, які продукти за версією Комаровського допомагають продовжити життя.
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