Може викликати рак? Комаровський розповів усю правду про найпопулярніший замінник цукру (відео)

Про який цукрозамінник йдеться

Міжнародне агентство з дослідження онкохвороб при ВООЗ заявило, що підсолоджувач і замінник цукру аспартам є можливим джерелом канцерогенів.

Аспартам - це один із найпоширеніших у світі штучних підсолоджувачів. При цьому аспартам використовують як замінник цукру і в харчовій промисловості як добавку Е951.

Особливість аспартаму в тому, що його калорійність ідентична з калорійністю білого цукру, проте замінник у 200 разів солодший.

За словами фахівця, сьогодні жодна країна чи компанія у світі не має патенту на виробництво аспартаму, тому кожен може вільно це робити.

Ба більше - цукрозамінник входить до складу понад 6 000 популярних продуктів харчування: солодкі напої, жувальні гумки без цукру, різновиди чаю та розчинної кави, десерти, йогурти, ліки та навіть БАДи.

Чим може бути небезпечний аспартам

За попередніми заявами, у липні буде оновлено перелік канцерогенів від ВООЗ. Тепер туди планують додати й аспартам.

Однак доктор Комаровський наголошує, що рішення міжнародного агентства не означає високий рівень доказовості. Варто зазначити, що канцерогенність аспартаму називають ймовірною.

До слова таку саму класифікацію дають і розвитку раку від використання мобільних телефонів.

Тобто остаточного рішення щодо небезпеки для здоров'я цього цукрозамінника немає.

Разом із тим експерт додає, що споживання білого цукру у великих кількостях може призводити до ожиріння, яке своєю чергою є стовідсотковим чинником для розвитку рака різних органів. Внаслідок ожиріння можуть розвинутися й інші хвороби, наприклад, цукровий діабет чи захворювання серця.

Тому варто навчитися робити правильний вибір і дотримуватися балансу в харчуванні.