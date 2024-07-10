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"Може робити що хоче": 66-річна Шерон Стоун здивувала мережу "оголеним" фото

Середа 10 липня 2024 18:30
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"Може робити що хоче": 66-річна Шерон Стоун здивувала мережу "оголеним" фото Шерон Стоун (Фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Любов Блажко

Шерон Стоун, яка нещодавно показала свого прийомного сина, здивувала мережу сміливим контентом. Так, вона поділилася знімком, на якому позувала в одній білизні.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Шерон Стоун показала сміливе фото

На опублікованому у мережі кадрі зірка постала під час заняття живописом. 66-річна американська акторка займалася улюбленою справою у той час, як її сфотографував хтось зі спини.

"Іноді мені просто потрібно перейти від басейну до живопису", - зазначила Шерон у підписі до світлини.

&quot;Може робити що хоче&quot;: 66-річна Шерон Стоун здивувала мережу &quot;оголеним&quot; фотоШерон Стоун показала фігуру (Фото: instagram.com/sharonstone)

Реакція мережі

Тим часом підписники не стали зволікати з коментарями та засипали селебриті компліментами. Вони зазначили, що та відмінно виглядає у свої 66 років. Ось як відреагували юзери:

  • "Коли в молодості я дивилась "Основний інстинкт", то вважала вас однією з найкрасивіших жінок планети. Нічого не змінилося після всіх цих років! Це чудово"
  • "Поведінка справжньої богині"
  • "Це круто! Це просто найкращий рівень"
  • "Шерон Стоун може робити що хоче"
  • "Не можу дочекатися, коли і моя буденна рутина буде схожа на щось подібне. Дякую за те, що ви надихаєте"
  • "Ці картини просто чудові, але ви - це щось"
  • "Мені дуже подобається"
  • "Тому що ти просто вмієш робити те, що хочеш, і знаєш, як при цьому виглядати добре"
  • "Ти виглядаєш набагато краще за мене, хоч мені і 32".

Що відомо про захоплення Стоун живописом

У минулому Шерон вже показувала, як займається написанням картин за допомогою балончиків з фарбою. Тоді на одному з кадрів вона позувала із респіратором на обличчі під час створення нового малюнка.

&quot;Може робити що хоче&quot;: 66-річна Шерон Стоун здивувала мережу &quot;оголеним&quot; фотоАкторка захоплюється малюванням (Фото: instagram.com/sharonstone)

Вперше акторка захопилася малюванням у період коронавірусу. І це заняття їй настільки сподобалось, що у березні минулого року у Лос-Анджелесі пройшла перша виставка картин знаменитості під назвою SHEDDING.

Нагадаємо, американська акторка найбільше запам'яталася шанувальникам як зірка фільму "Основний інстинкт", де вона зіграла письменницю Катерину Трамел.

За свою кар'єру Стоун знялася в доволі гарячих та відвертих кінороботах, в числі яких стрічки "Перехрестя", "Казино", "Останній танець" та інші.

&quot;Може робити що хоче&quot;: 66-річна Шерон Стоун здивувала мережу &quot;оголеним&quot; фотоШерон Стоун 66 років (Фото: instagram.com/sharonstone)

Кіноамплуа Шерон відображають образи сексуальних, незалежних, фатальних жінок та аристократок з високим рівнем інтелектуальної рефлексії, і це подобається далеко не кожному глядачеві.

Раніше Стоун вперше назвала ім’я продюсера, який змушував її до інтиму з колегою по фільму.

Тим часом Мадонна показала рідкісні кадри з 93-річним батьком.

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