Може навіть не проявлятися. Лікар розповіла, як вберегтися від гепатиту та чи виліковний він

Що таке гепатит та які види бувають

Лікар пояснює, що гепатит - це запалення печінки, яка є важливим органом фільтрації крові та боротьби з інфекціями. Якщо печінка не може повноцінно виконувати свої функції, страждатиме весь організм.

Розрізняють гепатити типу А, В, С, D та E. Основну небезпеку складають хронічні вірусні гепатити, особливо вірусний гепатит C, оскільки вони можуть ніяк не проявлятися, поки значно зруйнують печінку.

За клінічними ознаками гепатити складно відрізнити один від одного. Для цього потрібні додаткові методи обстежень та попередня історія життя хворого.

Як можна заразитися гепатитом

Гепатит A та Е - через їжу, воду, немиті руки.

Гепатит B, С і D - через кров, статевий контакт, від матері до дитини, використання нестерильних документів.

Однак не варто забувати, що зловживання алкоголем, токсини, деякі ліки та певні захворювання можуть також спричинити гепатит. Проте найчастіше гепатит спричинений саме вірусом.

Нестерильність інструментів під час манікюру можуть викликати гепатит (фото: Freepik)

Чи є ліки проти гепатитів

Сьогодні для лікування гострих вірусних гепатитів використовують підтримувальну терапію. А от хронічні вірусні гепатити B і С можна лікувати спеціальними противірусними препаратами.

"Вірусний гепатит C практично в кожному випадку виліковний, а у хворих з хронічним вірусним гепатитом B можливо збереження вірусу на все життя", - розповідає лікар.

Варто додати, що терапія проти гепатиту B значно знижує кількість вірусних клітин у крові, проте не знищує їх повністю.

Як можна вберегтися від зараження гепатитом

Експерт каже, що для вірусних гепатитів A та В розроблена вакцинація.

"Слід зауважити, що ці вакцини використовуються не тільки для планової профілактики, а мають ефект і при використанні після контакту з хворим. Хоча, зрозуміло, що ефективність доконтактної профілактики значно вища", - наголошує медик.

Для того, щоб уникнути зараження гепатитами, можна зробити вакцину (фото: Freepik)

Профілактика вірусного гепатиту A та Е полягає в митті рук, достатній термічній обробці харчових продуктів і кип'ятінні води.

Для того, щоб запобігти зараженню вірусними гепатитами B, С, D, використовуйте стерильні або одноразові інструменти, регулярні обстеження навіть без наявних симптомів, механічну контрацепцію.

А для профілактики передачі вірусного гепатиту B новонародженій дитині від матері вводиться вакцина та імуноглобулін.