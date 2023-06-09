У МОЗ розповіли, яка смертельна хвороба загрожує Херсонській області після підриву Каховської дамби

З чим пов'язана небезпека

Небезпека пов'язана з якістю питної води. Річ у тому, що підтоплення таких об'єктів, як цвинтарі, вбиральні, поля, звалища, несуть ризик поширення збудників вірусних гепатитів, гельмінтозів та інших гострих інфекційних захворювань.

У МОЗ повідомили, що сьогодні в Україні достатньо лікарських діагностичних засобів, щоб продіагностувати будь-які гострі кишкові інфекції.

"Ми не виключаємо, що серед інфекційних захворювань після догляду води можуть виникати точкові випадки холери. З нашого боку відповідний контроль посилено та зроблено все можливе, щоб таких випадків не сталося. Система охорони здоров'я готова до реагування", - повідомив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

У Херсонську та Миколаївську області вже перерозподілено бактерицидні таблетки та засоби для знезараження питної води.

Що таке холера

Холера - це гостра діарейна інфекція, що виникає при вживанні харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу та при побутових контактах. Без належного лікування може спричинити смерть.

Інкубаційний період триває від кількох годин до п'яти днів. Хвороба зазвичай починається гостро і призводить до різкого зневоднення організму.