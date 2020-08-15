В МОЗ объяснили, как пройти тест на COVID-19 при первых симптомах

Как пройти тест на COVID-19 при первых симптомах (фото: УНИАН)

Тестирование должны проходить люди, которые идут на госпитализацию

Коронавирус зачастую переносят без каких-либо осложнений. При этом украинцы, у которых наблюдаются симптомы COVID-19, должны в обязательном порядке пройти тест. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, не надо сразу ехать через весь город в лабораторию, а надо обратиться именно к семейному врачу, чтобы была отправлена соответствующая бригада и вам был сделан тест", - прокомментировал эксперт.

При этом, по словам Степанова, тестируются также все люди, которые являются контактными с заболевшим лицом. До объявления результатов тестирования они все без исключений и в обязательном порядке должны находиться в самоизоляции.

"Также мы тестируем, с определенной периодичностью, медицинских работников, служащих Национальной гвардии, работников Национальной полиции и пограничной службы", - прокомментировал глава Минздрава.

Кроме того, данную процедуру должны проходить люди, которые идут на госпитализацию. По словам Степанова, на данный момент охвачено максимальное количество людей, которым необходимо проводить тестирование в условиях пандемии.

К слову, заразиться вирусом можно воздушно-‎капельным путем, находясь в ‎непосредственной близости от человека с ‎COVID-19, или в результате переноса вируса ‎руками с зараженной поверхности на ‎слизистые оболочки глаз, носа или рта.

Напомним, что ученые предложили лечить COVID-19 с помощью радиотерапии.

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