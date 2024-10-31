"Мої концерти не для вас": Лобода вигнала із зали прихильницю Путіна

Відео зі спілкуванням із прихильницею політики диктатора Владіміра Путіна швидко поширилося у соцмережах. Як видно на запису, Loboda під час виступу запросила на сцену жінку на ім’я Юлія, яка, як з'ясувалося, приїхала з Росії.

На прохання Лободи засудити російську агресію глядачка відповіла відмовою.

На це Світлана рішуче вказала Юлії на вихід: "Ви поза політикою? Якщо ви прийшли на мій концерт, то маєте підтримувати мою позицію. Якщо ні – вам краще піти, розмовляти далі я не буду".

Співачка також підкреслила, що її концерти відкриті лише для тих, хто підтримує мир, а не війну і вкотре наголосила, що російська влада має припинити агресію проти України та геноцид українського народу.

Нагадаємо також, що Світлана Лобода значну частину коштів від своєї творчої діяльності спрямовує на допомогу українцям, постраждалим від російського вторгнення. Нещодавно вона побудувала новий будинок для родини медсестри з "Охматдиту", чий дім був зруйнований росіянами в 2022 році в селі Шпитьки під Києвом. Вартість будівництва становила 2 млн гривень.