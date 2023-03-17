UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Мої фото купували чоловіки". Український співак зізнався, як заробляв на OnlyFans

Ostrovskyi (колаж: Styler / MONOTON Music Label)
Автор: Тетяна Самарук

Український співак, блогер і модель Віталій Островський, більш відомий за сценічним ім’ям Ostrovskyi, не приховує свого насиченого минулого та відверто готовий про це говорити.

Наприклад, у коментарі Styler артист зізнався, що заробляв гроші на популярній платформі OnlyFans, публікуючи там свої інтимні фото.

Ostrovskyi (фото: MONOTON Music Label)

Зараз, каже співак, він прибрав світлини. Хоча акаунт не видалив.

"Я жив за рахунок OnlyFans. Там можна заробляти шалені кошти. Мої фото купували виключно майже чоловіки. Але я вирішив зупинитися", - коментує Ostrovskyi.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Віталій вирішив, що хоче бути корисним своїй країні - "робити круту музику, витісняти російськомовний контент".

Ostrovskyi (фото: MONOTON Music Label)

При цьому артист говорить, що у нього були думки йти навіть у порноіндустрію.

"В нашій країні це не розвинуто. І це погано, я вважаю. Це також бізнес, це податки у державу. Ми ж рухаємося в Європу. Тому що, багато хто виїжджає за кордон і там знімається, там сплачує податки", - наголошує співак.

"А у нас все це робиться підпільно, на жаль", - додає він.

Ostrovskyi (фото: MONOTON Music Label)

Зараз Ostrovskyi активно займається музикою. Також готується до благодійного концерту у Львові, частину зібраних коштів з якого буде передано на благодійність.

Під час цього виступу можна буде почути зокрема й нову пісню співака, яка має назву "Залежний".

"Цей трек, що був написаний ще до війни, про залежність від кохання, яку я колись переживав. І у пісні розповідаю про те, як я з неї виходив", - коментує Віталій.

Пропонуємо вам послухати цю пісню вже зараз:

Раніше ми повідомляли, що OnlyFans почав блокувати білоруські та російські акаунти.

Також Настя Каменських розповіла, за які гроші вона з Потапом живе під час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ostrovskyiпевец