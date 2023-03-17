"Мої фото купували чоловіки". Український співак зізнався, як заробляв на OnlyFans

Ostrovskyi (фото: MONOTON Music Label)

Зараз, каже співак, він прибрав світлини. Хоча акаунт не видалив.

"Я жив за рахунок OnlyFans. Там можна заробляти шалені кошти. Мої фото купували виключно майже чоловіки. Але я вирішив зупинитися", - коментує Ostrovskyi.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Віталій вирішив, що хоче бути корисним своїй країні - "робити круту музику, витісняти російськомовний контент".

Ostrovskyi (фото: MONOTON Music Label)

При цьому артист говорить, що у нього були думки йти навіть у порноіндустрію.

"В нашій країні це не розвинуто. І це погано, я вважаю. Це також бізнес, це податки у державу. Ми ж рухаємося в Європу. Тому що, багато хто виїжджає за кордон і там знімається, там сплачує податки", - наголошує співак.

"А у нас все це робиться підпільно, на жаль", - додає він.

Ostrovskyi (фото: MONOTON Music Label)

Зараз Ostrovskyi активно займається музикою. Також готується до благодійного концерту у Львові, частину зібраних коштів з якого буде передано на благодійність.

Під час цього виступу можна буде почути зокрема й нову пісню співака, яка має назву "Залежний".

"Цей трек, що був написаний ще до війни, про залежність від кохання, яку я колись переживав. І у пісні розповідаю про те, як я з неї виходив", - коментує Віталій.

Пропонуємо вам послухати цю пісню вже зараз: