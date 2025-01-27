Мовні помилки та слова-паразити: які 25 виразів ми говоримо щодня неправильно

Мовознавці виявили, які слова-паразити найчастіше використовуються українцями у повсякденному спілкуванні. Ці мовні зловживання можуть спотворювати правильне використання мови та ставати на заваді її чистоті.
Яких помилок найчастіше припускаються українці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Superprof.
Суржик у мовленні - це не лише проблема, яка виникає через неправильний переклад, а й через змішування українських і російських елементів.
Це явище поширене в усіх регіонах України, а деякі слова стають невід'ємною частиною повсякденного мовлення.
Лексика, яка прийшла з іншої мови, зокрема з російської, може помітно спотворювати українську мову, роблячи її менш виразною та національною.
Ось деякі поширені слова-суржики, які варто замінити на правильні українські варіанти:
Проте це не лише лексика, яка потребує коригування. Суржик також виявляється у граматичних помилках, зокрема у виборі неправильних відмінкових форм. Наприклад:
"я звертаю увагУ", але "не звертаю увагИ"
"я їм борщ", але "не їм борщУ"
"я слухаю музику", але "не слухаю музикИ".
Не забуваймо і про звукові помилки: заміна звуків, притаманних російській мові, на українські. Наприклад, ми можемо чути словосполучення "канфєта 'Бєлочка'".
В українській мові правильно буде сказати "цукерка 'Білочка'". Або ж замість "телевізор" - "тєлєвізор". Подібні вимови свідчать про вплив російської мови на українську.
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