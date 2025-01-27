UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Мовні помилки та слова-паразити: які 25 виразів ми говоримо щодня неправильно

У яких словах та виразах українською ми щодня робимо помилки (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Мовознавці виявили, які слова-паразити найчастіше використовуються українцями у повсякденному спілкуванні. Ці мовні зловживання можуть спотворювати правильне використання мови та ставати на заваді її чистоті.

Яких помилок найчастіше припускаються українці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Superprof.

Суржик у мовленні - це не лише проблема, яка виникає через неправильний переклад, а й через змішування українських і російських елементів.

Це явище поширене в усіх регіонах України, а деякі слова стають невід'ємною частиною повсякденного мовлення.

Лексика, яка прийшла з іншої мови, зокрема з російської, може помітно спотворювати українську мову, роблячи її менш виразною та національною.

Ось деякі поширені слова-суржики, які варто замінити на правильні українські варіанти:

  • Приймати участь - брати участь
  • На протязі - протягом
  • Співпадати - збігатися
  • Діючий закон - чинний закон
  • Клітчаста тканина - картата тканина
  • Здати іспит - скласти іспит
  • Співпадіння - збіг
  • Під відкритим небом - просто неба
  • Позоритися - осоромитися
  • Уборка - прибирання
  • Що таке - що сталося
  • Мусор - сміття
  • Рибалка (як процес) - риболовля
  • Рибак (особа) - риболов, рибалка
  • Пробка (матеріал) - корок
  • Адрес - адреса
  • Гладити (білизну) - прасувати
  • Багаточисельний - численний
  • Срок - термін
  • Оптом - гуртом
  • Зря - надарма, даремно
  • Все рівно - все одно, однаково
  • По поводу - з приводу

Проте це не лише лексика, яка потребує коригування. Суржик також виявляється у граматичних помилках, зокрема у виборі неправильних відмінкових форм. Наприклад:

"я звертаю увагУ", але "не звертаю увагИ"

"я їм борщ", але "не їм борщУ"

"я слухаю музику", але "не слухаю музикИ".

Не забуваймо і про звукові помилки: заміна звуків, притаманних російській мові, на українські. Наприклад, ми можемо чути словосполучення "канфєта 'Бєлочка'".

В українській мові правильно буде сказати "цукерка 'Білочка'". Або ж замість "телевізор" - "тєлєвізор". Подібні вимови свідчать про вплив російської мови на українську.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мовний законМовний омбудсменсловарьСлова