Мовні помилки та слова-паразити: які 25 виразів ми говоримо щодня неправильно

Мовознавці виявили, які слова-паразити найчастіше використовуються українцями у повсякденному спілкуванні. Ці мовні зловживання можуть спотворювати правильне використання мови та ставати на заваді її чистоті.

Яких помилок найчастіше припускаються українці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Superprof.

Суржик у мовленні - це не лише проблема, яка виникає через неправильний переклад, а й через змішування українських і російських елементів.

Це явище поширене в усіх регіонах України, а деякі слова стають невід'ємною частиною повсякденного мовлення.

Лексика, яка прийшла з іншої мови, зокрема з російської, може помітно спотворювати українську мову, роблячи її менш виразною та національною.

Ось деякі поширені слова-суржики, які варто замінити на правильні українські варіанти:

Приймати участь - брати участь

На протязі - протягом

Співпадати - збігатися

Діючий закон - чинний закон

Клітчаста тканина - картата тканина

Здати іспит - скласти іспит

Співпадіння - збіг

Під відкритим небом - просто неба

Позоритися - осоромитися

Уборка - прибирання

Що таке - що сталося

Мусор - сміття

Рибалка (як процес) - риболовля

Рибак (особа) - риболов, рибалка

Пробка (матеріал) - корок

Адрес - адреса

Гладити (білизну) - прасувати

Багаточисельний - численний

Срок - термін

Оптом - гуртом

Зря - надарма, даремно

Все рівно - все одно, однаково

По поводу - з приводу

Проте це не лише лексика, яка потребує коригування. Суржик також виявляється у граматичних помилках, зокрема у виборі неправильних відмінкових форм. Наприклад:

"я звертаю увагУ", але "не звертаю увагИ"

"я їм борщ", але "не їм борщУ"

"я слухаю музику", але "не слухаю музикИ".

Не забуваймо і про звукові помилки: заміна звуків, притаманних російській мові, на українські. Наприклад, ми можемо чути словосполучення "канфєта 'Бєлочка'".

В українській мові правильно буде сказати "цукерка 'Білочка'". Або ж замість "телевізор" - "тєлєвізор". Подібні вимови свідчать про вплив російської мови на українську.