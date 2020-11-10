Мотоциклиста, который избил дедушку в Киеве, настигла расплата

В Киеве мотоциклиста, избившего дедушку, заставили извиниться (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве мотоциклист напал на пенсионера, но водителя-хама заставили извиниться на камеру

Водителя мотоцикла, который избил дедушку в Киеве, настигла расплата. К хаму пришла толпа крупных парней, чтобы "взять у него интервью". Мотоциклист представился Вадимом, и объяснил, почему ударил пенсионера ногой в живот.

Отметим, что нашумевший конфликт начался после того, как пенсионер пакетом в лицо остановил мотоциклиста, который мчался по тротуару. Водитель признает, что неправ за нарушение ПДД, но ответный удар, мол, был ответной реакцией.

Вадим ответил также и за комментарии товарищей, которые злорадствовали в момент избиения. Он говорит, что удар был один, ударил он, после чего уехал.

Мотоциклист не против того, чтобы найти дедушку и лично перед ним извиниться.

Он признал, что виноват в нарушении, но пытался оправдать свои действия своей естественной реакцией.

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Мотоциклиста, который напал на пенсионера, заставили извиниться

Напомним, что инцидент произошел в Киеве недавно. Мотоциклист ударил дедушку, после того, как пенсионер остановил нарушителя "пакетом в голову".

Позже из Instagram мотоциклиста, стало понятно, что мотоциклист является официальным представителем швейцарской компании Motorex. В комментариях он и его друзья злорадствовали после поступка.