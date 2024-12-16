В моторошній ДТП загинула донька учасниці "Х-Фактора" (фото)

У моторошній ДТП, яка сталася на трасі Тернопіль-Львів і забрала життя сімох людей, загинула донька співачки Ірини Борисюк. Дівчина їхала додому на свята.

Що відомо про аварію та доньку артистки, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Деталі моторошної ДТП

Аварія сталася 15 грудня. У поліції Львівської області вже розповіли, що 23-річний водій на BMW "вилетів" на зустрічну смугу, а потім його машина врізалася у вантажівку. Внаслідок цього тягач DAF зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

"Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події. Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинуло семеро пасажирів мікроавтобуса, троє осіб було травмовано - 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій Mercedes Sprinter та його 23-річна пасажирка", - повідомляли правоохоронці й зазначали, що водія BMW вже затримали.

А потім стало відомо, що серед загиблих була донька зірки шоу "Х-Фактор" Ірини Борисюк - Рената Дзігасова, яка народилася у квітні 2000 року.

Ірина Борисюк та її донька (фото: instagram.com/borysiuk_iryna)

Інформацію про це підтвердили як ЗМІ, так і в Тернопільський музичній школі імені Михайла Вербицького.

"Непоправне горе увірвалось у життя нашої колеги Ірини Борисюк. Сьогодні трагічно загинула в автокатастрофі її донька, випускниця нашої школи - Дзігасова Рената. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної дитини", - йшлося у дописі.

Допис про загибель доньки співачки (скріншот)

А подруга родини розповіла виданню "20 хвилин", що донька співачки хотіла відсвяткувати Різдво з родичами, а тому їхала додому з-за кордону.

"Рената впродовж останніх років проживала і працювала за кордоном. Молода й талановита скрипалька разом з оркестром гастролювала, а коли виступи закінчилися, поїхала додому, в Україну, аби різдвяні свята провести з рідними. До дому залишалося трохи більш як сто кілометрів", - зазначила знайома.

Донька Ірини Борисюк (фото: instagram.com/borysiuk_iryna)

Що відомо про Ірину Борисюк

Співачці 46 років. Вона брала участь у першому сезоні шоу "Х-Фактор". Також Борисюк була ведучою проектів "Танці з зірками" та "Фермер шукає дружину".

Ірина Борисюк (фото: instagram.com/borysiuk_iryna)

А до участі в шоу талантів Ірина працювала викладачем у Тернопільській школі. Борисюк заміжня, Рената була її єдиною донькою.