В моторошній ДТП загинула донька учасниці "Х-Фактора" (фото)
У моторошній ДТП, яка сталася на трасі Тернопіль-Львів і забрала життя сімох людей, загинула донька співачки Ірини Борисюк. Дівчина їхала додому на свята.
Що відомо про аварію та доньку артистки, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Деталі моторошної ДТП
Аварія сталася 15 грудня. У поліції Львівської області вже розповіли, що 23-річний водій на BMW "вилетів" на зустрічну смугу, а потім його машина врізалася у вантажівку. Внаслідок цього тягач DAF зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.
"Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події. Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинуло семеро пасажирів мікроавтобуса, троє осіб було травмовано - 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій Mercedes Sprinter та його 23-річна пасажирка", - повідомляли правоохоронці й зазначали, що водія BMW вже затримали.
А потім стало відомо, що серед загиблих була донька зірки шоу "Х-Фактор" Ірини Борисюк - Рената Дзігасова, яка народилася у квітні 2000 року.
Ірина Борисюк та її донька (фото: instagram.com/borysiuk_iryna)
Інформацію про це підтвердили як ЗМІ, так і в Тернопільський музичній школі імені Михайла Вербицького.
"Непоправне горе увірвалось у життя нашої колеги Ірини Борисюк. Сьогодні трагічно загинула в автокатастрофі її донька, випускниця нашої школи - Дзігасова Рената. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної дитини", - йшлося у дописі.
Допис про загибель доньки співачки (скріншот)
А подруга родини розповіла виданню "20 хвилин", що донька співачки хотіла відсвяткувати Різдво з родичами, а тому їхала додому з-за кордону.
"Рената впродовж останніх років проживала і працювала за кордоном. Молода й талановита скрипалька разом з оркестром гастролювала, а коли виступи закінчилися, поїхала додому, в Україну, аби різдвяні свята провести з рідними. До дому залишалося трохи більш як сто кілометрів", - зазначила знайома.
Донька Ірини Борисюк (фото: instagram.com/borysiuk_iryna)
Що відомо про Ірину Борисюк
Співачці 46 років. Вона брала участь у першому сезоні шоу "Х-Фактор". Також Борисюк була ведучою проектів "Танці з зірками" та "Фермер шукає дружину".
Ірина Борисюк (фото: instagram.com/borysiuk_iryna)
А до участі в шоу талантів Ірина працювала викладачем у Тернопільській школі. Борисюк заміжня, Рената була її єдиною донькою.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: сайт поліції Львівської області, допис з Facebook-сторінки Тернопільської музичної школи, сайт "20 хвилин".