Моторошна знахідка. Жінка виявила за дзеркалом у ванній вхід у закинуту квартиру

Жительку Нью-Йорку змучили постійні протяги у ванній кімнаті. У приміщенні не було вентиляції й джерела холодного повітря просто не могло бути. Жінка вирішила обстежити кожен сантиметр своєї ванної кімнати й те, що вона знайшла - її просто шокувало.

"Мені було постійно холодно - неважливо, яка температура зовні. Заходжу до ванної й відчуваю, як дме повітря. Оскільки там нема вентиляції чи чогось подібного, я почала шукати причину. Знявши дзеркало зі стіни, я побачила там величезну діру", - розповіла жінка.

Свіже та холодне повітря йшло з-під настінного дзеркала. Хартсоу его демонтувала і побачила незрозумілий вхід в інше приміщення. Жінка озброїлася молотком та почала розширювати простір, щоб побачити, що знаходиться у неї за стіною ванної.

"Цікавість вбила кішку, цікавість вб'є мене. Але я не можу не знати, що розміщене по той бік моєї ванної", - сказала Саманта й полізла в отвір.

Жінка знайшла за дзеркалом у ванній вхід у приховану квартиру (Скриншот)

А за стіною вона опинилася у ще одній квартирі - там не було туалету, труби були оголені, на підлозі була купа сміття, коробки та порожні пляшки. Ще у квартирі були відкриті вікна. Загально - це була двокімнатна квартира без вигод і зовсім непридатна для проживання.

Скорше за все власники будівлі самі не знають про існування закинутого приміщення, але Саманта пообіцяла зв'язатися з власником своєї квартири та поставити йому декілька питань.