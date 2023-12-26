За мотивами "Армагеддону". Вчені визначили, чи може ядерний удар врятувати людство від астероїда-вбивці

Чи зможе ядерний удар врятувати людство, якщо до Землі наближатиметься гігантський астероїд-вбивця? На це запитання спробували відповісти вчені в межах відповідного дослідження.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що дізнались науковці про запобігання "Армагеддону" та порятунок всього живого на планеті.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Lawrence Livermore National Laboratory, Wikipedia.
Ще у 1998 році на екрани вийшов американський фантастичний фільм-катастрофа "Армагеддон". Він розповідає про те, як людство намагалось запобігти зіткненню Землі з гігантським астероїдом.
Для цього відчайдухи вирішили висадитися на астероїд, пробурити свердловину, закласти заряд із вибухівкою, залишити астероїд і здійснити дистанційний підрив.
При чому все це потрібно було зробити до того, як астероїд подолає так званий "нульовий рубіж", після якого зіткнення стане неминучим.
Виходячи з того, що ймовірність наближення до Землі астероїда-вбивці хоч і мала, але все ж існує, вчені вирішили провести дослідження - чи може ядерний удар врятувати все живе на планеті.
Група вчених з Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса (національної лабораторії Міністерства енергетики США) розробила інструмент моделювання потенційного використання ядерного пристрою для захисту Землі від астероїда.
Згідно з результатами дослідження, ядерні пристрої мають найвищий коефіцієнт щільності енергії на одиницю маси з усіх людських технологій. Це робить їх безцінним інструментом для зниження астероїдних загроз.
Моделювання показує теоретичне знищення астероїда ядерним пристроєм (скріншот: llnl.gov)
За словами керівниці проекту Мері Беркі, якщо люди матимуть достатньо часу, потенційно можна буде запустити до астероїда ядерний пристрій - за мільйони кілометрів від Землі.
Його вибух допоможе:
Вчена зазначила, що точні пронози щодо ефективності подібної "ядерної місії відхилення" покладаються на складне мультифізичне моделювання.
Ця модель враховує, безліч умов і нюансів (швидкість руху астероїда, його відстань від Землі, його пористість, потоки випромінювання, кут падіння і т.ін.).
Виходячи з цього її можна буде застосовувати до "широкого діапазону потенційних астероїдних сценаріїв".
"Якщо виникне реальна надзвичайна ситуація з планетарної оборони, високоточне імітаційне моделювання матиме вирішальне значення для надання особам, які ухвалюватимуть рішення, дієвої інформації з урахуванням ризиків", - пояснила керівник проекту лабораторії з планетарного захисту Меган Брук Сайал.
За її словами, це може запобігти зіткненню з астероїдом, захистити основну інфраструктуру та врятувати життя.
"Хоча ймовірність великого зіткнення з астероїдом впродовж нашого життя низька, потенційні наслідки можуть бути руйнівними", - підсумувала вона.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути смерть Землі.
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