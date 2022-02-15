В России женщина родила ребенка и выбросила его из окна: шокирующие детали ЧП

Что известно о ЧП

По предварительной информации, 14 февраля около 21.00 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна 4 этажа жилого дома на ул. Ставропольская.

На место ЧП приехали медики и госпитализировали женщину и родившегося малыша. Отмечается, что младенец выжил после падения.

Местная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту.

Больше подробностей о шокирующем инциденте пока не сообщается.