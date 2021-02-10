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В Москве взорвался судимый за изнасилование наемник "ДНР"

Автор: Владимир Костырин

В Москве в результате взрыва в собственной квартире погиб 55-летний гражданин РФ Михаил Карушин (Шурин), который был террористом "ДНР" и убивал украинцев на Донбассе.

Как пишет российское издание 360tv.ru, взрыв прогремел на кухне.

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Тело погибшего обнаружила его пожилая мать, которая в момент взрыва была в соседней комнате.

По информации СМИ, в 2015 году "Шурин" участвовал в боевых действиях на востоке Украины и привез оттуда боеприпасы, которые хранил в квартире.

Некоторое время назад он перенес инсульт, искал работу, но трудоустроиться не мог.

В свое время наемник работал в правоохранительных органах. Однако ушел он оттуда со скандалом - по статье о злоупотреблении служебным положением. Речь в уголовном деле шла о том, что Михаил был судим за изнасилование 20-летней задержанной.

После освобождения мужчина работал оператором справочной службы, электриком, инструктором по рукопашному бою и строителем дачных домов. А потом решил уйти наемником на Донбасс. Прошел подготовку на одной из баз в Ростовской области. Прибыл в Украину 4 февраля 2015 года в распоряжение к Седому.

С тех пор Михаил числился в списке сайта "Миротворец".

Российские журналисты предполагают, что причиной гибели боевика стало то, что он, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытался разобрать на кухне гранту, привезенную с войны. Хотя не исключается и самоубийство.

Ранее мы писали о том, что появилось видео, как снайперы "Л/ДНР" прикрываются маленькими девочками и женщинами.

Напомним также, что недавно в Украине разоблачили агента ФСБ, который пытался взорвать стратегический объект и готовил убийства военных.

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