В Москве убили террористку "ЛНР", причастную к трагедии в Одессе (фото) 

В сети сообщили об убийстве в Москве (ФР) террористки из группировки "ЛНР". Тело 29-летней Екатерины Токаренко обнаружили в квартире со следами насильственной смерти. Об этом передает известный блогер Necro Mancer в своем Twitter.

Предательница Украины была найдена в ванной со сломанной шеей.

Токаренко - уроженка Ивано-Франковска. Проживала в Одессе. С самого начала российской интервенции примкнула к боевикам на Донбассе.

Екатерина Токаренко из группировки "ЛНР" была убита в Москве (Фото из социальных сетей)

Согласно данным на сайте "Миротворец", она была активной участницей антиукраинских акций под руководством известного российского наемника Алексея Ивакина (другие имена: Немец, Зеленый, Алексей Бетрункен, Алексей фон Бетрункен), который с февраля 2014 года занимался приемом и размещением в Одессе российских террористов, участвовавших в событиях на Куликовом поле.

Токаренко за свою деятельность получила от "ЛНРовцев" несколько "наград".

Екатерина Токаренко из группировки "ЛНР" была убита в Москве (Фото: скрин twitter.com/666_mancer)

Как сообщалось ранее, недавно один из российских наемников слил в сеть фото кадровых военных РФ, которые воюют против Украины на оккупированных территориях на Донбассе.

Также мы писали о том, что на Донбассе ликвидировали еще одного боевика, которого "ДНРовцы" называли "легендой", также он известен по позывному "Смс".