В Москве вы бы такое себе не позволили: MARUV оскорбила фанатов своей выходкой

MARUV отменила концерт в Украине
9 августа MARUV отменила концерт в Белгороде-Днестровском (Одесская область), чем вызвала гнев фанатов. Причину своего поступка артистка объяснила в социальной сети Instagram, опубликовав соответствующий пост.
"Более двух месяцев совместно с организаторами мы обсуждали и согласовывали все бытовые и технические нюансы, которые необходимы для нашего выступления, но к нашему удивлению столкнулись с откровенной халатностью и непрофессионализмом со стороны организаторов! Полностью подтверждая, а затем игнорируя все наши условия, организаторы не выполнили ни один пункт технического и бытового райдера, ссылаясь на непреодолимые обстоятельства", - написала MARUV.
Подписчиков данная новость повергла в шок. Украинцы уверены, что в России артистка не позволила бы себе такую вольность:
MARUV отменила концерт в Украине (фото: instagram.com/maruvofficial)
Также комментаторы отметили, что певица выставила личный номер организатора, что является наказуемым действием:
Напомним, что певица показала заметно округлившийся животик.
Ранее сообщалось о том, что MARUV рассказала о жертвах, которые ей пришлось понести ради своей карьеры.
Мы также писали о том, что MARUV оскандалилась из-за Крыма перед концертом в Киеве.