В Москве таинственно умерла украинка: тело нашли в ванной

В Москве в ванной умерла украинка (Коллаж РБК-Украина)

В России при странных обстоятельствах умерла 27-летняя украинка

В Москве умерла при загадочных обстоятельствах 27-летняя гражданка Украины. Девушка была найдена в ванной мужчиной, который привел ее на съемную квартиру, чтобы повеселиться. 44-летний гражданин Южной Кореи познакомился с девушкой в московском ночном клубе, а потом пригласил домой выпить и продолжить вечеринку.

Как сообщает одно из российских изданий, всю ночь парочка выпивала спиртные напитки, а на утро девушка пошла в душ, а мужчина уснул. Когда проснулся и пошел в ванную - обнаружил там труп своей новой знакомой. Он попросил охрану дома вызвать скорую помощь и полицию.

Тело доставили в морг для установления причины смерти. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Источник уточнил, что иностранец занимает руководящую должность в компании Lotte Shopping Rus. На данный момент устанавливается причина смерти украинки. Начато следствие.

Как мы ранее писали, в Одессе из-за халатности врачей умерла 11-летняя девочка, и спустя четыре с половиной года после трагедии медикам объявили о подозрении, и они должны будут предстать перед судом.